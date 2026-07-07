Mucegaiul înflorește în baie! 5 locuri pe care trebuie să le cureți urgent

Specialiștii recomandă acordarea unei atenții sporite acestor locuri pentru a preveni deteriorarea băii și apariția mirosurilor neplăcute.

Rosturile dintre gresie și siliconul din jurul căzii

Rosturile dintre plăcile de gresie și faianță acumulează rapid resturi de săpun, murdărie și umezeală, favorizând apariția mucegaiului. Dacă sunt curățate prea rar, acestea își pot schimba definitiv culoarea.

La fel de vulnerabil este și siliconul din jurul căzii, cabinei de duș sau chiuvetei. Atunci când începe să se înnegrească sau să crape, în multe cazuri singura soluție rămâne înlocuirea lui.

Robinetele și capul de duș

Mulți oameni curăță doar partea vizibilă a robinetelor, însă uită de partea inferioară, unde se acumulează apă și depuneri de calcar.

Și capul de duș are nevoie de întreținere periodică. În timp, depunerile de calcar pot bloca orificiile și pot reduce debitul de apă. Pentru suprafețele cromate sunt recomandate produse de curățare delicate, care nu afectează stratul protector.

Ventilația și scurgerea, două zone ignorate

Grila de ventilație atrage praf și impurități, iar dacă nu este curățată regulat poate reduce circulația aerului și poate favoriza acumularea umezelii.

De asemenea, scurgerea de la duș sau chiuvetă trebuie verificată frecvent. Firele de păr și murdăria pot provoca blocaje și mirosuri neplăcute, motiv pentru care sita este bine să fie curățată cel puțin de două ori pe lună.

Obiectele pe care le folosești zilnic

Dozatoarele de săpun și paharele pentru periuțele de dinți pot părea curate, însă partea lor inferioară adună frecvent apă, reziduuri și depuneri.

Și dulapul de sub chiuvetă merită verificat periodic. Pe lângă faptul că aici se acumulează adesea obiecte inutile, o inspecție regulată poate ajuta la descoperirea din timp a eventualelor scurgeri de apă.

Trucul simplu care previne apariția mucegaiului

Un gest care durează doar câteva secunde poate reduce considerabil riscul apariției mucegaiului.

După fiecare duș, este recomandat să ștergi apa rămasă pe pereții cabinei sau pe geamul de protecție și să lași ușa băii deschisă pentru a permite aerisirea încăperii. Reducerea umidității este cea mai eficientă metodă de prevenire a mucegaiului și de menținere a unei băi curate pe termen lung.