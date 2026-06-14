Atenție la mucegaiul din locuința ta! Semnele pe care nu trebuie să le ignori

Deși numeroase informații care circulă online despre „mucegaiul toxic” sunt adesea exagerate, specialiștii atrag atenția că expunerea prelungită la fungi poate provoca afecțiuni respiratorii și reacții alergice, mai ales în cazul persoanelor vulnerabile.

Ce este mucegaiul?

Mucegaiul face parte dintr-o categorie de fungi care se dezvoltă în medii umede și pe materiale organice.

Printre cele mai întâlnite tipuri identificate în interiorul locuințelor sunt Cladosporium, Penicillium, Aspergillus, Alternaria și Stachybotrys, cunoscut popular ca „mucegaiul negru”.

Contrar unor mituri larg răspândite, specialiștii susțin că nu doar mucegaiul negru poate crea probleme de sănătate. Orice tip de mucegai poate deveni periculos atunci când se dezvoltă pe suprafețe extinse și este prezent în concentrații ridicate.

Efecte nocive asupra sănătății

Expunerea la mucegai poate provoca simptome, precum tuse, respirație șuierătoare, iritații ale gâtului, congestie nazală, ochi iritați sau erupții cutanate. Persoanele care suferă de astm, alergii sau alte afecțiuni respiratorii cronice sunt cele mai expuse riscurilor.

Unele specii de fungi produc micotoxine, substanțe care, în anumite condiții, pot afecta sistemul nervos sau sistemul imunitar. Cu toate acestea, experții precizează că efectele severe provocate de micotoxine în mediul casnic sunt rare.

Semne că ai mucegai în casă

Mucegaiul nu este întotdeauna vizibil. Acesta se poate dezvolta în spatele pereților, sub pardoseli sau în sistemele de ventilație, fără a fi observat imediat.

Indicii frecvente

miros persistent de umezeală;

urmele de infiltrații sau deteriorări provocate de apă;

condens frecvent pe ferestre și conducte;

simptome respiratorii care se ameliorează atunci când persoana petrece mai mult timp în afara locuinței.

Ce poți să faci?

Specialiștii afirmă că inspecția vizuală reprezintă primul și cel mai important pas în identificarea problemei. Dacă există mucegai vizibil sau semne clare de umezeală, prioritatea trebuie să fie eliminarea cauzei, nu efectuarea unor teste complexe.

Analizele de aer sau de suprafață pot fi utile în anumite situații, însă experții recomandă prudență în fața testelor costisitoare promovate ca soluții pentru depistarea „mucegaiului toxic”, mai ales atunci când acestea nu sunt însoțite de o evaluare completă a locuinței.

Cum poate fi eliminat?

Combaterea mucegaiului începe cu eliminarea sursei de umiditate. Repararea infiltrațiilor, îmbunătățirea ventilației și menținerea umidității interioare sub 50% sunt măsuri esențiale pentru prevenirea reapariției problemei.

Suprafețele mici afectate pot fi curățate cu apă și detergent sau cu soluții pe bază de clor. În cazul infestărilor extinse ori atunci când sunt afectate sistemele de încălzire și ventilație, specialiștii recomandă intervenția unei firme autorizate.

De asemenea, materialele poroase grav contaminate, precum gips-cartonul, izolația sau mocheta, trebuie adesea înlocuite complet.

Atenție la soluțiile promovate online

Experții avertizează că numeroase programe de „detoxifiere de mucegai” și teste pentru micotoxine promovate pe internet nu au la bază de suficiente dovezi științifice care să le confirme eficiența.

În locul tratamentelor costisitoare, specialiștii recomandă identificarea și eliminarea sursei reale a umidității, considerată cea mai eficientă metodă de combatere a mucegaiului.

Metode de prevenție

Prevenția rămâne cea mai eficientă soluție. Specialiștii recomandă menținerea umidității sub 50%, folosirea sistemelor de ventilație în baie și bucătărie, repararea rapidă a infiltrațiilor și uscarea materialelor afectate de apă în cel mult 24-48 de ore.

O bună circulație a aerului în locuință poate reduce semnificativ riscul dezvoltării coloniilor de mucegai și poate contribui la menținerea unui mediu sănătos pentru întreaga familie, potrivit longevitymagazine.ro.

Deși nu toate informațiile alarmiste despre mucegai sunt susținute de dovezi științifice, prezența acestuia în locuință nu trebuie ignorată. Specialiștii subliniază că identificarea și eliminarea rapidă a sursei de umezeală reprezintă cea mai sigură metodă de protejare a sănătății și de prevenire a problemelor pe termen lung.