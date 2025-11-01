Psihologia culorilor: Nuanțele care aduc bună dispoziție și relaxare în casa ta

Psihologia culorilor, un domeniu care combină știința cu arta, dezvăluie că fiecare ton cromatic are o vibrație specifică ce afectează subconștientul și atmosfera camerei. Echilibrul între culorile care relaxează și cele care stimulează este esențial pentru o energie pozitivă în casă.

Efectele culorilor

Galben – optimism

Potrivit unui studiu, publicat în Journal of Environmental Psychology, galbenul activează zonele creierului responsabile pentru fericire și creativitate. Galbenul este des folosit în spații precum bucătării sau zone de lucru. Se recomandă totuși o nuanță nu prea puternică pentru că exagerarea poate obosi ochii și mintea.

Verde – liniște

Asociat cu natura și liniștea, verdele reduce stresul și îmbunătățește capacitatea de concentrare, conform unor cercetări ale Universității din British Columbia. Este potrivit în birouri, camere de zi sau dormitoare, fie prin plante naturale, fie prin textile sau pereți.

Albastru – relaxare

Studiile American Psychological Association au demonstrat că albastrul scade tensiunea arterială și frecvența cardiacă. Nuantele pale, precum bleu sau turcoaz, induc calm și siguranță, ideale pentru dormitoare sau băi. Tonurile mai închise, precum bleumarin, adaugă profunzime și seriozitate camerelor de zi sau birourilor.

Portocaliu – vitalitate

Această culoare caldă stimulează comunicarea și apetitul, fiind recomandată pentru spațiile de socializare, precum sufrageria sau bucătăria. Portocaliul adaugă dinamism fără a copleși încăperea.

Alb și bej – claritate

Deși uneori considerat „non-culoare”, albul simbolizează începutul și curățenia. Nuanțele neutre și deschise creează senzația de ordine și curățenie, mai ales în combinație cu tonuri calde, generând un fundal armonios ce amplifică efectul celorlalte culori.

Roz pal și lavandă – calm

Rozul pal reduce agresivitatea și induce relaxarea. Nuanțele pastel au fost folosite chiar în unele închisori sau spitale din SUA pentru efectul lor calmant. Aceste culori sunt perfecte pentru dormitoare, camere pentru copii sau spații de relaxare, aducând tandrețe și echilibru emoțional, potrivit dcnews.ro.