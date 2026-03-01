Secretele bunicii: De ce să pui frunze de dafin în dulap?

Repelent natural pentru insecte

Cercetările arată că frunza de dafin conține uleiuri esențiale volatile, precum cineolul, linaloolul și eugenolul. Aceste substanțe afectează sistemul nervos al insectelor, creând un mediu neatractiv pentru molii, gândaci sau alte insecte care atacă textilele, potrivit dcmedical.ro.

De asemenea, frunza de dafin este o alternativă naturală la substanțele chimice, precum naftalina, protejând hainele din lână sau bumbac.

Miros plăcut

Pe lângă efectul asupra insectelor, frunza de dafin emană un miros discret, plăcut, care reduce senzația de aer stătut în spațiile închise. Specialiștii în sănătate recomandă evitarea odorizantelor sintetice, mai ales pentru persoanele sensibile sau cu afecțiuni respiratorii.

Limitările efectului asupra sănătății

Deși frunza de dafin are proprietăți antiinflamatoare, antioxidante și antimicrobiene, acestea sunt demonstrate în contextul consumului sau utilizării terapeutice, nu prin simpla plasare în dulap.

Medicii atrag atenția că frunza de dafin nu tratează boli, dar poate contribui la un mediu mai curat și mai plăcut pentru haine și obiecte personale.

Ce NU face frunza de dafin

Contrar unor credințe populare, frunza de dafin nu absoarbe umiditatea și nu elimină mucegaiul. Totuși, aroma sa poate masca mirosurile neplăcute asociate spațiilor neaerisite.