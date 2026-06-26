Secretul pantofilor sport care arată impecabil ani la rând

Pantofii sport se spală sau nu la mașină?

Marile branduri de încălțăminte sport descurajează spălarea pantofilor din piele în mașina de spălat. Temperaturile ridicate, umiditatea excesivă și mișcările mecanice pot afecta structura materialului, adezivii și forma încălțămintei.

Experții atrag atenția că pielea poate crăpa, se poate deforma sau își poate pierde aspectul original, iar în unele cazuri tălpile se pot desprinde parțial.

Deși nu este recomandată, spălarea la mașină poate fi făcută cu anumite măsuri de precauție. Specialiștii recomandă îndepărtarea șireturilor și a branțurilor înainte de spălare și introducerea pantofilor într-un săculeț textil sau într-o față de pernă pentru protecție.

Programul trebuie setat la maximum 30 de grade Celsius, cu o centrifugare redusă și o cantitate minimă de detergent lichid. După spălare, pantofii trebuie umpluți cu hârtie pentru a-și păstra forma și lăsați să se usuce natural, departe de surse directe de căldură sau de razele soarelui.

Cea mai bună curățare a pantofilor de piele

Restauratorii de încălțăminte recomandă aproape exclusiv curățarea manuală, mai ales în cazul modelelor scumpe sau de colecție.

Pentru întreținerea de rutină este suficientă o soluție din apă călduță și săpun delicat, aplicată cu o perie moale sau cu un burete. Specialiștii recomandă evitarea înmuierii complete a încălțămintei și ștergerea atentă a suprafeței după curățare.

În cazul pielii întoarse, contactul cu apa trebuie redus la minimum deoarece aceste materiale sunt mult mai sensibile și se pot deteriora rapid.

Cum poate fi restaurată culoarea pantofilor

Pentru zgârieturi sau zone decolorate, profesioniștii folosesc produse speciale destinate pielii. Acestea permit refacerea culorii fără a afecta textura materialului.

Specialiștii recomandă evitarea produselor universale de slabă calitate, care pot lăsa pete sau pot modifica aspectul original al încălțămintei.

Pielea are nevoie de hidratare și protecție

La fel ca orice material natural, pielea necesită întreținere periodică. Aplicarea unui balsam sau a unui produs de hidratare dedicat ajută la prevenirea uscării și a apariției crăpăturilor.

De asemenea, utilizarea spray-urilor impermeabilizante poate proteja încălțămintea împotriva umezelii și a murdăriei, prelungindu-i durata de viață.

Depozitarea corectă face diferența

După curățare, pantofii trebuie păstrați într-un loc uscat și bine ventilat. Specialiștii recomandă folosirea copitelor din lemn sau a hârtiei absorbante pentru menținerea formei și evitarea depozitării în spații expuse direct la soare.

Deși spălarea pantofilor sport din piele la mașina de spălat este posibilă, aceasta rămâne o soluție riscantă, mai ales pentru modelele premium.

Curățarea manuală și întreținerea regulată sunt metodele recomandate de specialiști pentru a păstra aspectul, confortul și rezistența încălțămintei pe termen lung. Pentru perechile valoroase, investiția în produse de îngrijire adecvate este considerată cea mai sigură alegere, potrivit citymagazine.si.