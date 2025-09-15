Sporul casei: floarea care aduce noroc în gospodărie – legendă, îngrijire și secrete de cultivare

Cu flori delicate și culori vibrante, această plantă nu doar că înfrumusețează locuința, dar se spune că atrage prosperitatea și armonia în familie.

Ce este sporul casei

Sporul casei este denumirea populară a plantei Impatiens walleriana, originară din zonele tropicale ale Africii de Est. Este o plantă erbacee perenă, cu flori viu colorate – roz, roșii, albe, portocalii sau violet – care înfloresc aproape tot anul dacă este îngrijită corect.

În alte țări, planta este cunoscută și ca Busy Lizzie sau Impatiens, numele venind de la modul în care capsulele sale de semințe „explodă” atunci când sunt atinse, eliberându-le în jur.

De unde îi vine numele „Sporul casei”

În cultura populară românească, această plantă a primit numele de „sporul casei” pentru că se credea că aduce spor la bani, noroc în afaceri și armonie în familie. Mulți români o așază în ghivece la intrarea în casă sau pe pervaz, tocmai pentru a atrage energie pozitivă și prosperitate.

Cum se cultivă sporul casei

1. Lumina:

Sporul casei preferă locurile luminoase, dar nu expunerea directă la soarele arzător. Ideal este un pervaz orientat spre est sau vest.

2. Udarea:

Iubește apa, dar nu excesul! Pământul trebuie să fie mereu ușor umed, fără să băltească. Pulverizarea frunzelor ajută planta să se mențină frumoasă în zilele călduroase.

3. Solul:

Are nevoie de un substrat bine drenat, bogat în nutrienți. Se recomandă amestec de pământ pentru flori cu perlit sau nisip.

4. Înmulțirea:

Se înmulțește ușor prin butași. Taie lăstari sănătoși, pune-i în apă până fac rădăcini, apoi plantează-i în ghiveci.

5. Îngrășăminte:

O dată la două săptămâni, adaugă îngrășământ lichid pentru plante cu flori – astfel înflorirea va fi abundentă și de lungă durată.

Sfaturi pentru o plantă sănătoasă

Evită curenții puternici de aer și temperaturile sub 15°C.

Îndepărtează florile și frunzele uscate pentru a stimula noi lăstari.

Dacă observi dăunători (păduchi verzi sau musculițe albe), tratează planta cu soluții naturale sau insecticide blânde.

Sporul casei este mai mult decât o plantă decorativă – este un simbol al belșugului și al energiei pozitive. Cu îngrijire minimă, te răsplătește cu flori frumoase luni întregi și aduce un strop de optimism în fiecare zi.