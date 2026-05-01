Superstiții românești: De ce să nu faci curățenie în casă după apusul soarelui?

În credințele transmise din generație în generație, curățenia făcută seara sau noaptea este descurajată, fiind asociată cu posibile efecte negative asupra casei și familiei.

Simbolul măturei

Potrivit superstițiilor, mătura nu este doar un instrument de curățenie, ci și un simbol al echilibrului din locuință. În credința populară, aceasta ar avea rolul de a separa binele de rău, iar utilizarea ei la ore târzii ar putea influența energia casei.

Se spune că, odată cu lăsarea întunericului, „ordinea naturală” a lucrurilor se schimbă, iar pragul locuinței devine un spațiu vulnerabil.

Curățenia de seară aduce ghinion

În tradițiile vechi, se crede că mătura folosită după apus ar putea „alunga” norocul și prosperitatea din casă. Unele interpretări populare susțin că praful împins spre ușă în timpul nopții ar simboliza pierderea protecției și a bunăstării.

Astfel, curățenia de seară este asociată, în mod simbolic cu îndepărtarea energiei pozitive acumulate pe parcursul zilei.

Credințe despre spirite și protecția casei

O altă explicație din folclorul românesc face referire la prezența spiritelor sau a sufletelor strămoșilor în apropierea locuinței pe timpul nopții. În acest context, mătura ar putea „deranja” echilibrul spiritual al casei.

De asemenea, unele credințe populare susțin că persoanele care fac curățenie noaptea riscă pierderi materiale, fiind asociate cu ideea de „măturare a averii”.

Tradiție versus obiceiuri moderne

Deși aceste credințe nu au o bază științifică, ele continuă să fie prezente în mentalul colectiv, mai ales în mediul rural sau în familiile care păstrează tradițiile străvechi, potrivit spynews.ro.

În prezent, majoritatea acestor superstiții sunt privite mai degrabă ca elemente de folclor, fără impact real asupra vieții cotidiene.