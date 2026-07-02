Tai sau nu floarea ofilită a hortensiilor? Experții răspund

Specialiștii spun că ambele variante sunt corecte, iar alegerea depinde de ceea ce îți dorești pentru planta ta.

Mulți grădinari îndepărtează florile trecute pentru un aspect îngrijit al grădinii, în timp ce alții preferă să le lase până la tăierea de întreținere. Vestea bună este că hortensia nu va avea de suferit dacă alegi să nu îndepărtezi florile ofilite.

Este obligatoriu să îndepărtezi florile uscate?

Răspunsul este simplu: nu.

Îndepărtarea florilor trecute (operațiune cunoscută în grădinărit drept deadheading) nu este aceeași cu tăierea de întreținere a hortensiei.

Tăierea de întreținere este necesară pentru controlul dimensiunii plantei, eliminarea ramurilor slabe și stimularea unei înfloriri sănătoase.

În schimb, florile ofilite pot fi lăsate pe plantă fără niciun risc. În timp, acestea se vor usca, vor deveni maronii și vor cădea în mod natural.

Ce beneficii are îndepărtarea florilor ofilite?

Planta își folosește mai eficient energia

Îndepărtarea florilor uscate ajută hortensia să își concentreze resursele asupra dezvoltării rădăcinilor și a mugurilor florali pentru sezonul următor.

Dacă florile uscate rămân ani la rând pe tufă, în timp pot apărea ramuri mai fragile și flori mai mici.

Unele hortensii pot înflori din nou

Nu toate speciile beneficiază de această operațiune.

Însă hortensiile remontante, cele care înfloresc de două ori într-un sezon, pot produce un nou val de flori dacă inflorescențele ofilite sunt îndepărtate imediat.

În acest fel, planta își redirecționează energia către formarea unor noi boboci.

Protejează ramurile

Florile mari ale hortensiilor devin foarte grele după ploi sau ninsori.

Pe măsură ce se usucă, greutatea lor poate favoriza ruperea ramurilor, mai ales la plantele mature.

Îndepărtarea inflorescențelor reduce presiunea asupra tufei și contribuie la menținerea formei acesteia.

De ce aleg unii grădinari să nu taie florile uscate?

Există și avantaje importante dacă lași florile pe plantă până la sfârșitul iernii.

Hortensia rămâne decorativă

Inflorescențele uscate capătă nuanțe de bej, maro sau crem și oferă un aspect elegant grădinii în sezonul rece.

Acestea rezistă luni întregi, chiar și după îngheț, vânt sau ninsoare, adăugând textură și culoare într-o perioadă în care majoritatea plantelor sunt lipsite de flori.

Mugurii sunt mai bine protejați iarna

La speciile de hortensii care înfloresc pe lemn vechi, florile uscate funcționează ca un scut natural.

Ele protejează mugurii tineri de înghețurile târzii și de vânturile reci, reducând riscul ca viitoarea înflorire să fie afectată.

Așadar, ce este mai bine?

Nu există un răspuns universal.

Dacă îți dorești o grădină impecabilă și vrei să stimulezi anumite soiuri remontante să înflorească din nou, poți îndepărta florile imediat ce se ofilesc.

Dacă, în schimb, preferi un aspect natural și vrei să oferi plantei o protecție suplimentară pe timpul iernii, le poți lăsa fără nicio problemă până la tăierea de primăvară.

Specialiștii spun că îndepărtarea florilor ofilite ale hortensiilor este mai degrabă o alegere estetică decât o necesitate. Indiferent de varianta aleasă, sănătatea plantei nu va fi afectată, atât timp cât hortensia primește îngrijirea de bază: udare corespunzătoare, fertilizare și tăieri de întreținere făcute la momentul potrivit.