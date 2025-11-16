Trandafiri spectaculoși în 2026: Iată 3 lucruri esențiale de făcut în noiembrie

Noiembrie este momentul-cheie în care se pun bazele florilor spectaculoase de anul viitor. Pe măsură ce zilele se scurtează și frunzele cad, trandafirii intră într-o fază de odihnă — o „hibernare” benefică, ce le regenerează forțele pentru primăvara următoare.

Așadar, dacă vrei ca trandafirii tăi să te răsplătească în 2026 cu flori bogate și parfumate, acum este timpul să acționezi.

1. Pune un strat generos de mulci

Mulciul (sau stratul protector de compost, scoarță sau frunze tocate) este o adevărată „pătură” naturală pentru grădină.

Aplică în noiembrie un strat de 2–3 centimetri de compost sau gunoi de grajd bine descompus, în jurul tulpinilor de trandafiri.

De ce este important:

Protejează rădăcinile de îngheț și de fluctuațiile de temperatură.

Păstrează umezeala în sol.

Îmbogățește treptat pământul cu nutrienți.

Atenție: Nu aduna mulciul chiar la baza tulpinii – lasă 5 cm liberi pentru a preveni putrezirea rădăcinilor.

2. Plantează trandafiri cu rădăcină nudă

Dacă visezi la o nouă colecție de trandafiri, noiembrie este perioada ideală să plantezi răsaduri cu rădăcină nudă.

Acestea sunt mai economice, mai ușor de transportat și se prind excelent dacă sunt plantate în solul rece, dar încă lucrabil.

Înainte de plantare, scufundă rădăcinile într-un vas cu apă timp de o oră.

Apoi așază-le într-o groapă suficient de adâncă, astfel încât punctul de altoire (umflătura de la baza tulpinii) să rămână puțin sub nivelul solului.

Umple groapa, tasează ușor pământul și adaugă mulci deasupra.

Bonus: Tot acum poți transplanta trandafirii maturi. Fă-o cât sunt în repaus, cu grijă să păstrezi cât mai mult din balotul de pământ de la rădăcină.

3. Nu îi mai fertiliza

Poate fi tentant să le oferi „o ultimă gustare” înainte de iarnă, dar în noiembrie fertilizarea este interzisă.

Îngrășămintele stimulează creșterea frunzelor și a lăstarilor tineri, care nu vor apuca să se întărească înainte de îngheț — riscând astfel să fie distruși de frig.

În schimb, lasă natura să-și urmeze cursul.

Oprește complet fertilizarea de la începutul lunii și lasă trandafirii să-și transfere energia în rădăcini.

Poți curăța florile uscate și frunzele căzute, dar tăierile mai serioase le vei face abia la sfârșitul iernii, când trece pericolul înghețului.

Trandafirii nu se îngrijesc doar în plin soare, ci mai ales în tăcerea lunii noiembrie.

Cu un strat de mulci, o plantare atentă și o pauză de la fertilizare, le oferi tot ce au nevoie pentru o explozie de frumusețe anul viitor.

Așa că ia-ți mănușile, o lopată și o oră liberă.

Grădina ta îți va mulțumi cu mii de flori parfumate, exact când vara va reveni în toată splendoarea ei.