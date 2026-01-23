La ce trebuie să fii atent când ștergi praful de pe televizor. Greșeala banală care îl poate distruge

Tehnologiile OLED, QLED sau LED ne oferă imagini clare însă sunt sensibile la acțiunea unor factori externi.

Pericolul hârtiei abrazive

Obișnuim să ștergem ecranele televizoarelor la fl ca geamurile, cu șervețele de bucătărie, care însă conțin fibre aspre ce zgârie stratul anti-reflexie. S

Spre deosebire de vechile televizoare cu tub catodic CRT, aceste ecrane sensibile devin mate rapid, ducând la imagini neclare și defecte ireversibile.

Totodată, combinarea cu soluții de geamuri pe bază de amoniac sau alcool agravează dezastrul, provocând exfoliere chimică și pete permanente.​

Fibrele de celuloză din hârtie acționează ca un șmirghel fin pe polimerii delicati, iar solvenții atacă structura moleculară. Astfel că producători precum Samsung, LG sau Sony interzic explicit aceste metode în manualele lor, avertizând asupra infiltrațiilor lichidelor care corodează electronicele interne., notază stiripesurse.ro.

Soluția salvatoare

Folosește doar lavete din microfibră, umezite cu apă distilată – fibrele lor captează praful fără să fie abrazive.

Umezește cârpa, nu ecranul, și mișcă blând în cercuri, fără presiune.

Evită apa de la robinet, care lasă urme de calcar, precum și orice pulverizare directă.​