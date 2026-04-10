Trucul cu mere care împiedică încolțirea cartofilor. Puțini îl știu

Deși pare un detaliu minor, apariția mugurilor nu este doar o schimbare de aspect, ci un semn că au loc procese chimice care pot afecta calitatea și siguranța alimentului.

Așadar, sunt cartofii încolțiți încă buni de consum sau trebuie aruncați? Și cum îi poți păstra corect luni întregi?

De ce încolțesc cartofii și când devin periculoși

Încolțirea este un proces natural prin care cartoful intră într-o nouă etapă de creștere. În acest timp crește nivelul de solanină, o substanță naturală care protejează planta, dar care poate deveni toxică în cantități mari.

Problemele apar atunci când:

cartofii devin verzi

au mulți muguri lungi

textura devine moale

În aceste cazuri, consumul poate provoca:

greață

dureri de cap

probleme digestive

Dacă mugurii sunt mici, iar cartoful este tare, îi poți îndepărta și îl poți consuma după gătire.

Dacă modificările sunt evidente, este mai sigur să îl arunci.

Truc simplu: păstrează cartofii lângă mere

Un truc vechi, dar foarte eficient, este să depozitezi cartofii împreună cu câteva mere.

Merele eliberează etilenă, un gaz natural care influențează procesele biologice ale plantelor. În cazul cartofilor, acest gaz ajută la încetinirea încolțirii.

Rezultat: cartofii rămân fermi și fără muguri mai mult timp, fără să își schimbe gustul.

Cum depozitezi corect cartofii (reguli esențiale)

Pentru a păstra cartofii proaspeți luni întregi, ține cont de câteva reguli simple:

păstrează-i într-un loc răcoros, uscat și întunecat

evită pungile de plastic (rețin umezeala)

folosește coșuri, lăzi din lemn sau pungi de hârtie

verifică periodic cartofii și elimină-i pe cei alterați

Lumina favorizează formarea solaninei, iar căldura accelerează încolțirea.

De ce nu este bine să ții cartofii la frigider

Temperaturile foarte scăzute afectează compoziția cartofilor. Amidonul începe să se transforme în zaharuri, ceea ce le schimbă gustul și textura în timpul gătitului.

Rezultatul: cartofi mai dulci și mai puțin gustoși.

Greșeli frecvente care duc la stricarea cartofilor

Spălarea înainte de depozitare

Umezeala favorizează încolțirea și mucegăirea. Cartofii trebuie spălați doar înainte de gătire.

Depozitarea lângă ceapă

Cartofii și ceapa nu ar trebui ținute împreună. Emit substanțe care accelerează deteriorarea reciprocă.

Cartofii pot rezista luni întregi dacă sunt depozitați corect.

Un spațiu răcoros, fără lumină, evitarea umezelii și un truc simplu – merele – pot face diferența dintre cartofi stricați și cartofi perfecți pentru gătit tot anul.