Trucuri în bucătărie: 10 secrete pentru gătit fără mizerie

Am adunat mai jos 10 sfaturi testate de bucătari și pasionați de gătit care îți vor transforma complet experiența din bucătărie.

1. Fă-ți „mise en place” ca un bucătar adevărat

Expresia franțuzească „mise en place” înseamnă „totul la locul lui”.

Înainte să aprinzi aragazul, taie, cântărește și pregătește toate ingredientele în boluri mici. Astfel, nu te mai oprești în mijlocul gătitului ca să cauți sarea sau să cureți morcovii.

2. Folosește un bol special pentru resturi

În loc să te întinzi mereu spre coșul de gunoi, ține un bol sau o cutie lângă tocător. Pune acolo cojile, cotoarele sau ambalajele. Când termini, arunci totul odată — rapid și curat.

3. Curăță pe măsură ce gătești

Cel mai eficient truc pentru o bucătărie curată: nu lăsa vasele să se adune.

În timp ce ceva fierbe sau se coace, profită de minutul acela liber pentru a spăla tocătorul, lingurile sau blenderul. Când ai terminat de gătit, chiuveta e deja goală.

4. Ține ingredientele de bază la îndemână

Sare, piper, ulei, condimente — păstrează-le toate într-un mic „colț strategic”, aproape de aragaz.

Astfel, nu mai pierzi timp căutând fiecare borcan și reduci riscul de accidente în bucătărie.

5. Investește în ustensile multifuncționale

Un robot de bucătărie, o tigaie antiaderentă bună sau un cuțit universal bine ascuțit pot scurta timpul de gătit cu 30%.

Cu cât ai mai puține ustensile, dar mai eficiente, cu atât faci mai puțină mizerie.

6. Tapetează blatul de lucru cu hârtie de copt

Dacă știi că urmează o rețetă „dezordonată” (cum ar fi paneuri, prăjituri sau carne marinată), pune o foaie de hârtie de copt pe blat.

După gătit, o arunci și rămâi cu un blat curat. Simplu și genial!

7. Folosește un capac atunci când prăjești

Capacul este prietenul tău atunci când vrei să eviți petele de ulei peste tot.

Lasă un mic spațiu de aerisire, iar uleiul nu va mai sări pe aragaz și pereți.

8. Păstrează un burete și un prosop la îndemână

Fie că ștergi o picătură de sos sau o lingură de supă vărsată, curățenia imediată te scapă de o sesiune lungă de spălat la final.

Micile intervenții „pe loc” sunt secretul bucătăriilor care par mereu ordonate.

9. Gătește o singură dată, mănâncă de două ori

Când faci paste, sosuri, supe sau orez, prepară o porție dublă.

Astfel, economisești timp în zilele următoare — doar reîncălzești și adaugi o nouă garnitură.

10. Curăță aragazul și chiuveta imediat după ce s-au răcit

Odată ce lași urmele de grăsime sau sos să se usuce, curățarea devine de două ori mai grea.

Un șervețel umed și o picătură de detergent de vase fac minuni dacă acționezi pe moment.

Gătitul nu trebuie să însemne haos și oboseală. Cu un strop de organizare și câteva obiceiuri noi, poți transforma orice masă într-o experiență plăcută și eficientă.

Adevărul e simplu: bucătăriile ordonate nasc mâncăruri delicioase.