Trucuri simple pentru perne albe și pufoase: Cum să le speli corect acasă

Dincolo de aspectul inestetic, specialiștii atrag atenția că pernele murdare pot deveni un mediu propice pentru acarieni, motiv pentru care curățarea regulată este esențială pentru igienă și un somn sănătos.

Deși mulți aleg să le înlocuiască, pernele pot fi curățate eficient acasă, cu ajutorul unor metode simple, pentru a le pot reda aspectul alb și proaspăt, asemănător celor din camerele de hotel.

Verificarea etichetei

Înainte de spălare este important să verifici eticheta produsului deoarece materialul din interior determină modul corect de curățare.

Pernele sintetice pot fi spălate la mașină, de regulă la 40–60 de grade.

Pernele din puf sau pene necesită un program delicat și temperaturi mai scăzute.

Pernele cu spumă cu memorie nu trebuie introduse în mașina de spălat deoarece structura lor se poate deteriora.

Respectarea acestor indicații ajută la menținerea formei și a durabilității pernei.

Soluții naturale pentru albire și igienizare

În locul înălbitorilor chimici agresivi, tot mai mulți specialiști recomandă utilizarea unor ingrediente simple, deja prezente în gospodărie. Combinația dintre bicarbonat de sodiu, oțet alb și peroxid de hidrogen este frecvent folosită pentru curățarea profundă a textilelor.

Bicarbonatul de sodiu ajută la neutralizarea mirosurilor și înmuierea apei.

Peroxidul de hidrogen contribuie la albirea naturală a țesăturilor.

Oțetul alb acționează ca dezinfectant și ajută la împrospătarea materialului.

Aceste ingrediente se adaugă împreună cu detergentul obișnuit, în funcție de instrucțiunile de utilizare ale mașinii de spălat.

Uscarea corectă, cheia pentru o pernă pufoasă

Unul dintre cele mai importante aspecte este uscarea. Dacă umplutura pernei se strânge, aceasta își pierde forma și confortul. Pentru a preveni acest lucru, experții recomandă uscarea în tambur, alături de mingi de tenis curate sau bile speciale pentru uscător.

Acestea ajută la distribuirea uniformă a umpluturii în timpul uscării, menținând perna aerisită și pufoasă.

Când trebuie înlocuită perna

Chiar și cu o îngrijire corectă, pernele nu au o durată de viață nelimitată. Specialiștii recomandă înlocuirea lor la fiecare doi ani, în cazul celor sintetice, și mai rar în cazul pernelor din pene de calitate.

Un semn clar că este timpul pentru o pernă nouă este pierderea elasticității — dacă perna nu revine la forma inițială după ce este pliată, și-a pierdut deja proprietățile de susținere, potrivit citymagazine.ro.

Aplicarea acestor pași poate prelungi durata de viață a pernelor și poate contribui la un mediu de somn mai curat, mai sănătos și mai confortabil.