Ce brad alegi de Crăciun în 2025? Natural, artificial sau în ghiveci

În timp ce mulți români aleg din ce în ce mai des bradul artificial, tot mai multe familii preferă, în continuare, farmecul bradului natural sau optează pentru variantele în ghiveci, considerate mai prietenoase cu mediul.
În 2025, prețurile pornesc de la aproximativ 50 de lei, însă costul final depinde de înălțime, coroană și densitatea ramurilor. Fie că pui pe primul loc tradiția, durabilitatea sau impactul asupra mediului, fiecare tip de brad vine cu beneficii și minusuri importante, scrie spynews.ro.
Bradul natural – autentic, parfumat, tradițional
Pentru cei care vor ca mirosul de sărbătoare să umple casa, bradul natural rămâne alegerea perfectă. Nimic nu înlocuiește aroma proaspătă de cetină, asociată cu magia Crăciunului.
Avantaje
-
Miros autentic, care creează instant atmosfera de sărbătoare
-
Aspect natural, imposibil de replicat de variantele artificiale
-
Poate fi reciclat ulterior (compost, colectare specială)
Dezavantaje
-
Se scutură mai repede, mai ales dacă nu este îngrijit corespunzător
-
Rezistă, în medie, până la o lună – maximum o lună și jumătate
-
Necesită atenție: apă, temperatură potrivită, evitarea surselor de căldură
Bradul artificial – practic, reutilizabil, ușor de întreținut
Tot mai mulți români aleg bradul artificial, în special datorită duratei mari de utilizare. Este ideal pentru cei care preferă o soluție fără griji și fără curățenie în plus.
Avantaje
-
Poate fi folosit ani la rând – investiție rentabilă pe termen lung
-
Nu lasă ace pe jos și nu provoacă alergii legate de miros
-
Disponibil în multe forme, culori și dimensiuni
Dezavantaje
-
Nu oferă mirosul natural specific Crăciunului
-
Unele modele pot arăta artificial
-
Prețul poate fi mai mare decât al unui brad natural
Bradul în ghiveci – ecologic, verde... dar pretențios
Varianta ideală pentru cei care vor un brad natural, dar și sustenabil. Poate fi plantat ulterior în grădină sau în apropierea blocului, dacă este permis.
Avantaje
-
Este viu și are miros natural
-
Poate fi plantat după sărbători (dacă este sănătos și nu a suferit șocuri termice)
-
Prietenos cu mediul
Dezavantaje
-
Rezistă în casă cel mult două săptămâni
-
Necesită grijă specială: udare corectă, temperatură constantă
-
Trecerea de la cald la frig îl poate afecta – ramurile se pot scutura
-
Plantarea ulterioară nu garantează că se va dezvolta normal
Ce aleg românii în 2025?
Tendințele arată că bradul artificial rămâne cea mai populară opțiune, datorită durabilității, prețului avantajos pe termen lung și lipsei de întreținere. Totuși, bradul natural continuă să fie preferat de cei care vor să simtă “mirosul de Crăciun”, iar brazii în ghiveci câștigă teren în rândul familiilor preocupate de impactul ecologic.
Indiferent de alegere, important este ca bradul — fie natural, artificial sau în ghiveci — să transforme casa într-un spațiu cald, luminos și plin de magie.