Ce culoare are Universul? Nu, nu este negru

Cercetătorii susțin că Universul are, de fapt, o culoare specifică – și nu este deloc negru.
Ce culoare are Universul, de fapt
Potrivit oamenilor de știință Karl Glazebrook și Ivan Baldry, Universul are o nuanță apropiată de alb-bej, pe care au numit-o „cosmic latte”.
Mai exact, culoarea poate fi reprezentată prin codul RGB: #FFF8E7
Aceasta este o nuanță deschisă, asemănătoare culorii laptelui, de unde și denumirea inspirată din limba italiană, scrie yourtango.com
Cum au ajuns cercetătorii la această concluzie
Pentru a determina culoarea Universului, oamenii de știință au analizat lumina emisă de peste 200.000 de galaxii, în cadrul unui studiu amplu.
Metoda a fost simplă în teorie:
- au combinat toate culorile luminii emise de stele și galaxii
- au făcut o medie a spectrului rezultat
- au obținut o singură culoare „globală”
Cosmic latte is a name assigned to the average color of the universe, found by a team of astronomers from Johns Hopkins University. A 2002 paper reported that a survey of the light from over 200,000 galaxies averaged to a slightly beigeish white https://t.co/hg3krMIfMz #FFF8E7 pic.twitter.com/E4rWJ6nNWn— Massimo (@Rainmaker1973) April 17, 2018
Practic, au imaginat cerul ca pe o pictură în care toate culorile sunt amestecate.
De ce pare Universul negru
Pentru ochiul uman, spațiul pare negru, dar acest lucru nu înseamnă că nu are culoare.
Negrul nu este o culoare, ci absența luminii.
În realitate, dacă am putea vedea toată lumina emisă în Univers simultan, am percepe acea nuanță de alb-bej – „cosmic latte”.
Cum s-a schimbat culoarea Universului
Cercetările arată că, în ultimii 10 miliarde de ani, Universul a devenit mai puțin albastru.
Acest lucru indică:
- scăderea numărului de stele tinere (care emit lumină albastră)
- creșterea numărului de stele roșii
Povestea numelui „cosmic latte”
Inițial, cercetătorii au greșit calculele și au crezut că Universul ar putea avea o nuanță turcoaz.
Ulterior, au organizat chiar și un concurs pentru denumirea culorii. Printre propuneri s-au numărat:
„univeige”
„cappuccino cosmico”
„big bang beige”
În final, numele ales a fost „cosmic latte”, inspirat de culoarea laptelui.
Universul nu este negru, așa cum pare la prima vedere, ci are o culoare subtilă, caldă și uniformă.
Descoperirea arată cât de complex și fascinant este spațiul cosmic și ne oferă o perspectivă complet nouă asupra modului în care arată, cu adevărat, Universul.