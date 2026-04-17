Ce culoare are Universul? Nu, nu este negru

Cercetătorii susțin că Universul are, de fapt, o culoare specifică – și nu este deloc negru.

Ce culoare are Universul, de fapt

Potrivit oamenilor de știință Karl Glazebrook și Ivan Baldry, Universul are o nuanță apropiată de alb-bej, pe care au numit-o „cosmic latte”.

Mai exact, culoarea poate fi reprezentată prin codul RGB: #FFF8E7

Aceasta este o nuanță deschisă, asemănătoare culorii laptelui, de unde și denumirea inspirată din limba italiană, scrie yourtango.com

Cum au ajuns cercetătorii la această concluzie

Pentru a determina culoarea Universului, oamenii de știință au analizat lumina emisă de peste 200.000 de galaxii, în cadrul unui studiu amplu.

Metoda a fost simplă în teorie:

au combinat toate culorile luminii emise de stele și galaxii

au făcut o medie a spectrului rezultat

au obținut o singură culoare „globală”

Cosmic latte is a name assigned to the average color of the universe, found by a team of astronomers from Johns Hopkins University. A 2002 paper reported that a survey of the light from over 200,000 galaxies averaged to a slightly beigeish white https://t.co/hg3krMIfMz #FFF8E7 pic.twitter.com/E4rWJ6nNWn — Massimo (@Rainmaker1973) April 17, 2018



Practic, au imaginat cerul ca pe o pictură în care toate culorile sunt amestecate.

De ce pare Universul negru

Pentru ochiul uman, spațiul pare negru, dar acest lucru nu înseamnă că nu are culoare.

Negrul nu este o culoare, ci absența luminii.

În realitate, dacă am putea vedea toată lumina emisă în Univers simultan, am percepe acea nuanță de alb-bej – „cosmic latte”.

Cum s-a schimbat culoarea Universului

Cercetările arată că, în ultimii 10 miliarde de ani, Universul a devenit mai puțin albastru.

Acest lucru indică:

scăderea numărului de stele tinere (care emit lumină albastră)

creșterea numărului de stele roșii

Povestea numelui „cosmic latte”

Inițial, cercetătorii au greșit calculele și au crezut că Universul ar putea avea o nuanță turcoaz.

Ulterior, au organizat chiar și un concurs pentru denumirea culorii. Printre propuneri s-au numărat:



„univeige”

„cappuccino cosmico”

„big bang beige”



În final, numele ales a fost „cosmic latte”, inspirat de culoarea laptelui.

Universul nu este negru, așa cum pare la prima vedere, ci are o culoare subtilă, caldă și uniformă.

Descoperirea arată cât de complex și fascinant este spațiul cosmic și ne oferă o perspectivă complet nouă asupra modului în care arată, cu adevărat, Universul.