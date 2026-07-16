Ce este nocebo: fratele întunecat al efectului placebo, despre care nimeni nu vorbește

Diferența dintre cele două e simplă, dar tulburătoare: placebo se bazează pe speranță, nocebo se hrănește din frică. Iar mintea, se pare, nu face mereu diferența dintre un pericol real și unul doar imaginat.

Când frica de reacții adverse creează chiar acele reacții

Unul dintre cele mai clare exemple vine din studiile clinice pe medicamente pentru colesterol (statine) și pentru afecțiuni cardiovasculare (beta-blocante). Cercetătorii au observat că simptomele raportate de pacienți — dureri de cap, amețeli, oboseală — apar cu frecvențe aproape identice atât la cei care iau medicamentul real, cât și la cei din grupul placebo. Explicația e simplă: dacă citești prospectul și știi la ce reacții adverse să te aștepți, creierul tău are tendința să le „găsească", chiar dacă substanța din pastilă nu are nicio legătură cu ele.

Fenomenul a fost documentat și în studii pe medicamente împotriva migrenei, unde un număr surprinzător de mare de participanți din grupurile placebo au raportat efecte secundare negative, deși nu luaseră deloc substanța activă.

Poate credința să scurteze viața cuiva?

Poate cel mai izbitor exemplu al puterii efectului nocebo vine dintr-un studiu realizat pe zeci de mii de certificate de deces din California. Cercetătorii au comparat americanii de origine chineză, care respectau tradiția astrologiei chinezești (fiecare an fiind asociat unui organ vulnerabil), cu americanii caucazieni. Rezultatul: persoanele de origine chineză, născute într-un an considerat „ghinionist" pentru un anumit organ, mureau, în medie, cu până la aproape cinci ani mai devreme decât cele născute în ani „norocoși" — dar doar dacă respectau cu adevărat aceste tradiții. La populația caucaziană, care nu avea aceste credințe, diferența a dispărut complet. Practic, credința însăși părea să influențeze durata vieții.

Nici măcar internetul nu ne ajută

Un studiu interesant a arătat cum efectul nocebo poate fi declanșat chiar și de o simplă expunere la informații alarmiste. Participanții au fost împărțiți în două grupuri — unii au vizionat un documentar despre pericolele presupuse ale radiațiilor emise de rețelele WiFi, ceilalți nu. Ulterior, toți au fost „expuși" la un semnal WiFi fals, despre care li s-a spus că este real. Rezultat: peste jumătate dintre participanți au raportat simptome fizice reale — agitație, anxietate, furnicături — deși, de fapt, nu fusese emis niciun semnal. Simptomele au fost mai severe la cei care vizionaseră documentarul alarmist în prealabil, sugerând că știrile exagerate despre riscuri pentru sănătate, chiar nefondate științific, pot declanșa reacții fizice reale.

De ce contează asta, dincolo de curiozitate

Efectul nocebo nu e doar o curiozitate de laborator — are implicații practice, mai ales în relația medic-pacient. Modul în care un doctor formulează informațiile despre riscurile unui tratament poate influența, literalmente, cât de rău se va simți pacientul. Cercetătorii au descoperit chiar și un corelat biologic: efectul nocebo pare să activeze hipocampul, o regiune a creierului implicată în memorie și emoție, deși nu există încă suficiente dovezi că același lucru se întâmplă și în cazul efectului placebo.

Concluzia, poate puțin neliniștitoare: mintea nu ne influențează doar în bine. Uneori, simpla anticipare a unui rău e suficientă ca să-l aducă la viață.