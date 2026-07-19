Ce este WD-40, soluția minune pentru orice: 7 locuri unde n-ar trebui să-l folosești niciodată

De unde vine numele și povestea din spatele lui

WD-40 înseamnă „Water Displacement, 40th formula" - „îndepărtarea apei, a 40-a formulă". Numele vine direct din carnetul de laborator al chimistului care a creat produsul. Povestea a început în 1953, într-un laborator mic din San Diego, unde compania Rocket Chemical Company, formată din doar trei angajați, încerca să dezvolte o soluție anti-coroziune pentru industria aerospațială. Formula care „îndepărta" apa de pe suprafețele metalice, prevenind astfel rugina, a funcționat abia la a 40-a încercare - de unde și cifra din nume. Chimistul Norman Larsen a primit, pentru descoperire, o recompensă de 500 de dolari (echivalentul a aproximativ 5.000 de dolari azi).

Prima companie care a folosit comercial produsul a fost Convair, contractor din domeniul aerospațial, care îl aplica pe carcasa exterioară a rachetei Atlas, pentru a o proteja de rugină și coroziune. Abia mai târziu produsul a fost ambalat sub formă de spray și a ajuns pe rafturile magazinelor, pentru uz casnic.

Ce conține

Formula exactă a WD-40 nu a fost niciodată brevetată - un brevet ar fi presupus publicarea compoziției chimice complete, ceea ce ar fi expus „rețeta" competitorilor. Practic, formula e păzită la fel de strict ca rețeta Coca-Cola. Totuși, fișa tehnică de siguranță (MSDS), obligatorie pentru orice produs cu potențial risc, dezvăluie ingredientele de bază: 45-50% hidrocarburi alifatice cu presiune scăzută de vapori (practic, distilate de petrol), la care se adaugă un amestec brevetat de lubrifianți și agenți anti-coroziune. Compania recunoaște că formula e alcătuită, în linii mari, din 50% white spirit (un solvent petrolier) și 50% un mix propriu de lubrifianți suplimentari.

De ce e folosit la „aproape tot"

WD-40 nu a fost gândit inițial ca lubrifiant, ci ca protector anti-coroziune - însă, în timp, utilizatorii i-au descoperit multiple funcții: e un solvent eficient pentru adezivi lipicioși, gudron de drum, bandă adezivă, pete de ulei și grăsime, e un agent de curățare, un protector și, într-o măsură mai mică, un lubrifiant. Compania a strâns, de-a lungul timpului, o listă oficială de peste 2.000 de utilizări, alcătuită cu ajutorul membrilor fan club-ului WD-40 - de la desprinderea pieselor LEGO blocate, la „îmblânzirea" unei mănuși noi de baseball sau îndepărtarea urmelor de bandă adezivă.

Unde chiar funcționează bine

Potrivit experților citați de Tom's Guide și SlashGear, WD-40 e cel mai eficient pe metal, șuruburi și piulițe - acolo unde previne rugina și ajută la desfacerea pieselor blocate prin coroziune. E, de asemenea, un bun dizolvant pentru reziduuri lipicioase și un instrument util pentru curățare rapidă.

Unde nu ar trebui folosit

Aici apare cea mai mare confuzie despre produs: deși e comercializat ca produs „multifuncțional", WD-40 nu e un lubrifiant de calitate propriu-zisă - doar o fracțiune mică din compoziția sa constă în agenți lubrifianți reali. Folosit pe termen lung acolo unde e nevoie de lubrifiere serioasă, poate face mai mult rău decât bine:

Lanțuri de bicicletă sau motociclete - atrage praf și mizerie, în loc să le țină departe; specialiștii recomandă un lubrifiant dedicat pentru lanț, aplicat după o curățare inițială cu WD-40.

- atrage praf și mizerie, în loc să le țină departe; specialiștii recomandă un lubrifiant dedicat pentru lanț, aplicat după o curățare inițială cu WD-40. Balamale - oferă doar o soluție temporară și atrage praf pe termen lung; lubrifiantul cu litiu alb e o variantă mai bună.

- oferă doar o soluție temporară și atrage praf pe termen lung; lubrifiantul cu litiu alb e o variantă mai bună. Yale-uri și broaște - poate agrava, nu rezolva, problema unei broaște înțepenite, uzând componentele interne; pulberea de grafit e recomandarea standard.

- poate agrava, nu rezolva, problema unei broaște înțepenite, uzând componentele interne; pulberea de grafit e recomandarea standard. Lemn - poate deteriora permanent finisajele și chiar structura lemnului.

- poate deteriora permanent finisajele și chiar structura lemnului. Componente electrice - lasă un reziduu conductiv, care poate provoca scurtcircuite.

- lasă un reziduu conductiv, care poate provoca scurtcircuite. Frâne de mașină sau bicicletă - reduce drastic frecarea necesară pentru oprire, un risc serios de siguranță.

- reduce drastic frecarea necesară pentru oprire, un risc serios de siguranță. Arme de foc și instrumente muzicale din alamă - poate cauza rugină și coroziune, în loc să o prevină.

WD-40 rămâne, fără îndoială, unul dintre cele mai versatile produse de uz casnic - dar reputația sa de „soluție pentru orice" e, în bună măsură, un mit alimentat chiar de marketing-ul companiei. Cel mai bine funcționează exact pentru ce a fost creat: prevenirea ruginii și desfacerea pieselor metalice blocate - nu ca înlocuitor pentru un lubrifiant, un curățător de arme sau un tratament pentru lemn.