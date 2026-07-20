Accident grav la Cabana Ciucaș: O mașină s-a răsturnat după ce a izbit o stâncă, patru persoane sunt rănite

Un accident rutier s-a produs luni în comuna Măneciu, în satul Cheia, în zona Cabanei Ciucaș, unde un autoturism în care se aflau șase persoane s-a răsturnat, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Prahova.

La locul intervenției au fost mobilizați pompieri militari cu o autospecială de stingere, două ambulanțe SMURD, o autospecială de primă intervenție și comandă, un UTV, dar și două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean Prahova.

În sprijinul echipajelor au intervenit și reprezentanții Salvamont. Conform primelor informații transmise de autorități, patru dintre persoanele implicate în accident au nevoie de îngrijiri medicale.

Din cele șase persoane aflate în autoturism, două nu au fost rănite, iar celelalte patru au suferit diverse traumatisme, existând suspiciuni de fracturi.

Echipajele SMURD au ajuns la locul accidentului și evaluează victimele. Ulterior, acestea vor fi transportate pe traseul de coborâre până la ambulanțele SMURD.

Intervenția se desfășoară în colaborare cu echipajele Salvamont. Toate victimele sunt conștiente, potrivit ISU Prahova.

(sursa: Mediafax)