„Oastea” lui Bolojan care luptă împotriva sinecurilor cumulează mai multe „joburi” la stat

„România fără sinecuri”, folosit de Ilie Bolojan în campania sa declanșată împotriva PSD, odată cu ruperea Coaliției de guvernare, pare să rămână un simplu slogan. Un exemplu elocvent în acest sens îl oferă „mâna sa dreaptă” de la Bihor, de la Palatul Cotroceni și, în prezent, de la Palatul Victoria, Mihai Jurca, șeful Cancelariei Prim-Ministrului. Pe lângă salariul de bază, acesta a încasat, anul trecut, și indemnizații de membru într-un comitet interministerial pentru Eximbank, dar și al unei comisii guvernamentale privind investițiile directe. Jurca este singurul demnitar al Cancelariei care a publicat, anul acesta, declarația de avere. Însă nu este singurul care activează, pe lângă funcția guvernamentală, și în alte instituții publice. Acesta este cazul purtătoarei de cuvânt a Guvernului, Nadina Ioana Dogioiu, care, în toamna anului trecut, a fost numită în Consiliul de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune.

Mihai Jurca este unul dintre demnitarii care și-au făcut publică, anul acesta, declarația de avere la zi, document pe care l-a completat în data de 14 aprilie 2026, în calitatea de „ministru la Cancelaria Prim-Ministrului”, și pe care l-a publicat voluntar pe pagina de internet a instituției. La capitolul „Venituri ale declarantului și ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat”, Mihai Jurca notează că a realizat, în 2025, venituri de natură salarială din șase surse, toate implicând bani publici.

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Mai exact, în calitate de Administrator Public la Primăria Municipiului Oradea, Mihai Jurca notează că a încasat 47.469 de lei în anul fiscal 2025. După care, în calitate de consilier prezidențial la Administrația Prezidențială, arată că a mai încasat 34.000 de lei în anul 2025. Apoi, în calitate de consilier la Senatul României, a mai fost remunerat cu 7.800 de lei în anul fiscal 2025.

Iar lucrurile nu se opresc aici. Același Mihai Jurca scrie, în declarația sa de avere actualizată, că în același an fiscal 2025 a mai încasat suma de 70.635 de lei, în calitate de șef al Cancelariei Prim-Ministrului, de la Guvernul României. În același timp, tot în 2025, apropiatul lui Ilie Bolojan a mai fost remunerat cu suma de 26.875 de lei, în calitate de membru al CIFGA - Exim Banca Românească (Eximbank), precum și cu suma de 9.580 de lei, în calitate de membru al CEISD al Consiliului Concurenței.

Funcția care aduce după ea încă două funcții

Iată cum, în total, în anul fiscal 2025, Mihai Jurca a reușit să încaseze de la stat sume în valoare totală de 196.359 de lei, adică de 16.363,25 de lei pe lună.

CIFGA este prescurtarea de la Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări, entitate care funcționează pe lângă Ministerul Finanțelor, ca organism care stabilește cadrul de reglementare și care examinează și aprobă ori avizează procedurile de finanțare, garantare și asigurare acordate de Exim Banca Românească în numele și în contul statului român.

În prezent, CIFGA este alcătuit din 5 membri, dintre care un președinte (un reprezentant al Ministerului Finanțelor) și un vicepreședinte (președintele executiv al Exim Banca Românească), precum și din trei membri (secretarul general al Guvernului, șeful Cancelariei Prim-Ministrului și un reprezentant al Ministerului Finanțelor).

De cealaltă parte, CEISD este prescurtarea de la Comisia pentru Examinarea Investițiilor Directe și reprezintă o structură aflată în subordinea Guvernului României responsabilă cu analiza și autorizarea investițiilor din perspectiva securității naționale și a ordinii publice. CEISD asigură implementarea cadrului legal național și european în materie și este compusă dintr-un reprezentant al prim-ministrului, cu rang de ministru, în calitate de președinte, precum și din câte un reprezentant din Cancelaria Prim-Ministrului, Ministerului Economiei, Ministerului Finanțelor, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Transporturilor, Ministerului Sănătății și Secretariatului General al Guvernului.

Șase joburi la stat, în 2025

Mihai Jurca a fost numit, prin Decretul președintelui interimar al României, Ilie Bolojan, nr. 99 din 26 februarie 2025, în funcția de consilier prezidențial, începând cu data de 1 martie 2025. Apiu, prin Decretul prezidențial al aceluiași președinte interimar al României Ilie Bolojan nr. 703 din 27 mai 2025, Mihai Jurca a fost eliberat din funcția de consilier prezidențial.

Apoi, prin Decizia prim-ministrului Ilie Bolojan nr. 331 din data de 27 iulie 2025, același Mihai Jurca a fost numit în funcția de șef al Cancelariei Prim-Ministrului, cu rang de ministru.

Acest lucru înseamnă, raportând aceste numiri și revocări la informațiile din declarația de avere, că Mihai Jurca a fost „umbra” lui Ilie Bolojan în funcțiile publice pe care actualul premier demis și interimar le-a ocupat în ultimul an și jumătate.

Astfel, Mihai Jurca a ocupat, în anul fiscal 2025, funcția de Administrator Public la Oradea pentru două luni (ianuarie și februarie), încasând 47.469 de lei, adică 23.734,5 lei pe lună.

De la Oradea, Jurca s-a angajat consilier prezidențial la Palatul Cotroceni, unde a activat timp de trei luni (martie, aprilie și mai), încasând de aici 34.000 de lei, adică 11.333,3 lei pe lună.

Când Ilie Bolojan și-a încheiat mandatul de președinte interimar al României, întorcându-se în funcția de președinte al Senatului, Mihai Jurca a fost angajat consilier la Senat. Aici a activat o lună (iunie) și a încasat de pe urma ei suma de 7.800 de lei.

După ce Ilie Bolojan a fost numit de Parlament, cu sprijinul fostei Coaliții, în funcția de prim-ministru al Guvernului României, Mihai Jurca s-a mutat, la rândul său, la Palatul Victoria, fiind „uns” în funcția de șef al Cancelariei Prim-Ministrului cu rang de ministru, în care a activat, în anul 2025, timp de șase luni (iulie, august, septembrie, octombrie și noiembrie). Din această ultimă funcție publică ocupată, el a încasat un salariu total de 70.635 de lei, adică căte 11.772,5 lei pe lună.

Ei, bine, se pare că această leafă nu a fost de ajuns, cumulând-o cu două sinecuri, primite concomitent cu funcția de demnitate publică. Este vorba despre funcția de membru al CIFGA al Exim Banca Românească, de unde a încasat, timp de șase luni, 26.875 de lei (4.479,2 lei pe lună) și cea de membru în CEISD al Consiliului Concurenței, de unde, în același interval de șase luni, a încasat o indemnizație de 9.580 de lei (1.596,7 lei pe lună).

Două proprietăți și un depozit bancar

Declarația de avere a lui Mihai Jurca nu conține foarte multe elemente, rubricile ei fiind mai mult goale. Printre altele, aflăm, din acest document, că omul de încredere al lui Ilie Bolojan are în proprietate un teren intravilan, cu suprafața de 1.494 de metri pătrați, în localitatea Paleu, județul Bihor, pe care l-a dobândit prin contract de vânzare-cumpărare în anul 2016.

De asemenea, Mihai Jurca mai deține în proprietate un apartament situat în Oradea, județul Bihor, cu suprafața construită de 53,39 de metri pătrați, pe care l-a dobândit, tot prin contract de vânzare-cumpărare, în anul 2010.

Șeful Cancelariei Prim-Ministrului nu deține în proprietate mașini, nu are obiecte de valoare, iar ca active financiare deține un depozit bancar, deschis, anul trecut, la CEC Bank, în care are economii de 10.000 de euro. În schimb, nu are plasamente și investiții, dar nici datorii.

Transparența voluntară, „pasăre rară” în ograda premierului demis și interimar

Mihai Jurca este singurul membru al Cancelariei Prim-Ministrului care și-a publicat declarația de avere și de interese actualizată pentru anul 2026. Însă nu este singurul dintre aceștia care a primit sau încă primește remunerații din mai multe surse de la stat.

De altfel, nu toți secretarii și consilierii de stat care activează în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului și-au publicat declarațiile de avere și de interese, nici chiar anul trecut, când publicarea lor era încă obligatorie, până la rămânerea definitivă a deciziei CCR prin care s-a stabilit contrariul.

Astfel, din totalul de 15 membri ai instituției, cu tot cu șef, doar șase au făcut publice aceste informații. Este vorba despre Nadina Ioana Dogioiu, purtătorul de cuvânt al Guvernului cu rang de secretar de stat (15 iulie 2025), despre Ana Irina Smărăndița, secretar de stat, director de cabinet al prim-ministrului (21 octombrie 2025), despre Dragoș Mihai Hotea, secretar de stat (12 mai 2025), despre Mihaela Frăsineanu, consilier de stat (22 mai 2025), precum despre Cătălin Zamfir Manea, consilier de stat (7 aprilie 2025).

Secretarul de stat Mihnea Claudiu Drumea și consilierii de stat Valentin Vătăjelu, Raul Mircea Gutin, Oana Alexandra Cambera, Andrei Răzvan Lupu, Victor Giosan, Adrian Ciocănea Teodorescu (acesta a fost eliberat din funcție la data de 6 iulie 2026), Luminița Teodora Odobescu și Cristina Ancuța Pocora nu au publicat nicio declarație de avere în 2025 și 2026

Ei, bine, așa cum am arătat mai sus, nu doar Mihai Jurca figurează, în declarațiile de avere publicate, cu venituri cumulate de la stat. Este și situația Irinei Anca Smărăndița, care, în documentul datat 21 octombrie 2025, notează că în anul fiscal anterior a încasat un salariu de 139.998 de lei de la Compania Națională Poșta Română, la care se adaugă o indemnizație de 14.199 de lei pe an de la Nuclearelectrica, precum și 14.624 de lei pe an de la Energonuclear.

Un alt exemplu este al purtătoarei de cuvânt a Guvernului, Nadina Ioana Dogioiu, care, prin Hotărârea nr. 46 din 16 octombrie 2025 a Camerei Deputaților și a Senatului, a fost numită în funcția de membru al Consiliului de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune.

De asemenea, Raul Mircea Gutin a fost numit de Bolojan, la 30 iulie 2026 ca președinte al Comitetul Interministerial „Consiliul pentru aplicarea politicii în domeniul ajutorului de stat”, după ce, anterior, la 15 iulie 2026, fusese numit membru în Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor.

Pe această listă îl mai avem și pe consilierul de stat Andrei Răzvan Lupu, numit membru în Grupul de lucru interinstituțional pentru SAFE.

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