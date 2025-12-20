Ce nu ți-a spus nimeni despre Crăciun: 10 curiozități pe care nu le știai

Iată câteva lucruri surprinzătoare despre Crăciun care te-ar putea uimi.

1. Crăciunul nu a fost sărbătorit mereu pe 25 decembrie

Data de 25 decembrie a fost stabilită abia în secolul al IV-lea. Inițial, Nașterea lui Iisus era celebrată în alte zile, iar alegerea datei a fost influențată și de sărbători păgâne dedicate solstițiului de iarnă.

2. Bradul de Crăciun are origini precreștine

Obiceiul împodobirii bradului provine din ritualuri vechi, în care oamenii aduceau ramuri verzi în case pentru a simboliza viața, speranța și renașterea naturii în mijlocul iernii.

3. Moș Crăciun nu a fost mereu îmbrăcat în roșu

Imaginea clasică a lui Moș Crăciun, cu haină roșie și barbă albă, s-a impus relativ recent, în secolul XX. Înainte, Moșul era reprezentat în haine verzi, albastre sau chiar maro.

4. Colindele nu au fost inițial cântece religioase

Primele colinde erau cântece populare, cântate la sărbători păgâne sau la petreceri. Abia mai târziu au fost adaptate și integrate în tradiția creștină.

5. Primul Crăciun nu a avut cadouri

Obiceiul schimbului de cadouri s-a răspândit treptat și este inspirat din darurile aduse de magi Pruncului Iisus. Mult timp, Crăciunul a fost o sărbătoare strict religioasă.

6. În unele țări, Moș Crăciun vine pe 24 decembrie

În mai multe state europene, inclusiv în Germania sau Austria, cadourile sunt aduse în Ajunul Crăciunului, nu în dimineața zilei de 25 decembrie.

7. Crăciunul a fost interzis în anumite perioade

În secolul al XVII-lea, Crăciunul a fost interzis în unele regiuni din Anglia și America, fiind considerat o sărbătoare prea zgomotoasă și lipsită de sobrietate religioasă.

8. „Xmas” nu este o prescurtare greșită

Litera „X” vine din grecescul „Chi”, prima literă din „Christos”. Așadar, „Xmas” este o formă veche și corectă de abreviere.

9. În România, Crăciunul era odinioară numit „Nașterea Domnului”

Denumirea „Crăciun” are origini vechi, posibil latine sau slave, dar în documentele bisericești sărbătoarea apare ca „Nașterea Domnului”.

10. Crăciunul este una dintre cele mai sărbătorite zile din lume

Indiferent de religie sau cultură, Crăciunul a devenit o sărbătoare globală, celebrată în peste 160 de țări, fie religios, fie ca eveniment cultural.

Crăciunul este mult mai mult decât o zi liberă, un brad împodobit sau o masă bogată. Este o sărbătoare încărcată de istorie, simboluri și tradiții care continuă să evolueze, păstrând însă esența: bucuria de a fi împreună.