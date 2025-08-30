Ce se întâmplă când dormi cu părul ud: riscuri pentru sănătate și frumusețe

În nopțile toride de vară, mulți aleg să adoarmă cu părul ud după un duș rece, în speranța că astfel vor suporta mai ușor căldura. Deși pare un obicei inofensiv, dermatologii avertizează că dormitul cu părul umed poate afecta atât sănătatea scalpului, cât și aspectul podoabei capilare.

Părul devine mai fragil și se rupe ușor

Potrivit specialiștilor, firul de păr absoarbe apa și se umflă, ceea ce duce la slăbirea cuticulei. Rezultatul? Părul devine mai poros, mai sensibil la rupere și, în timp, mai predispus la cădere. În plus, frecarea de pernă accentuează deteriorarea și favorizează apariția vârfurilor despicate.

Umiditatea, un factor care declanșează mătreața

Dermatologii explică faptul că umiditatea excesivă dezechilibrează flora scalpului, în special activitatea ciupercii Malassezia, responsabilă de procesul natural de reînnoire celulară. Atunci când acest mecanism este perturbat, apar descuamări excesive și mătreață vizibilă.

Pierderea strălucirii și efect de frizz

Din punct de vedere estetic, dormitul cu părul ud favorizează electrizarea și încrețirea firului. Părul își pierde luciul natural, devine greu de aranjat și își reduce densitatea în zonele unde se freacă cel mai mult de pernă.

Risc de infecții fungice și bacteriene

Cel mai serios pericol rămâne însă dezvoltarea bacteriilor, fungilor și chiar a acarienilor în firele ude. Acest lucru poate provoca infecții la nivelul scalpului, apariția tinei sau chiar zone de alopecie.

Alte efecte secundare

Pe lângă problemele capilare, obiceiul de a adormi cu părul ud poate genera dureri de cap, migrene, rigiditate musculară și chiar răceli cauzate de schimbările bruște de temperatură.

Ce recomandă specialiștii

Pentru a evita aceste probleme, medicii dermatologi recomandă: