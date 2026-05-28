Ce îți spune câinele tău? O zgardă inteligentă interpretează lătratul câinilor

O zgardă bazată pe inteligenţă artificială promite să traducă lătratul câinilor şi chiar să interpreteze emoţiile acestora, cu o precizie de 95%.

Dispozitivul, numit PettiChat, a fost lansat de compania chineză Meng Xiaoyi şi foloseşte inteligenţa artificială pentru a analiza sunetele emise de animale şi a le transforma în mesaje uşor de înţeles pentru stăpâni.

Potrivit companiei, zgarda poate interpreta vocalizările câinilor în timp real, în aproximativ 1,2 secunde.

Cum funcţionează dispozitivul

PettiChat se ataşează la o zgardă obişnuită şi funcţionează împreună cu o aplicaţie mobilă. Compania spune că sistemul a fost antrenat pe milioane de „amprente vocale” colectate de la animale de companie.

„Animalele au tipare sonore emoţionale unice. PettiChat merge dincolo de modelele existente şi oferă traduceri în timp real cu o precizie de 94,6%”, susţin reprezentanţii companiei.

Printre exemplele de „traduceri” oferite de dezvoltatori se numără expresii precum: „Lasă-mă în pace”, „Vreau recompensele alea” sau „Bagă-mă în seamă”.

Mai mult, compania afirmă că dispozitivul poate transforma şi anumite cuvinte umane într-un limbaj pe care animalele l-ar putea înţelege.

Entuziasm, dar şi scepticism

Interesul pentru dispozitiv pare să fie ridicat. Potrivit companiei, aproximativ 10.000 de unităţi au fost deja rezervate după lansarea precomenzilor.

Cu toate acestea, mai mulţi specialişti şi utilizatori online pun la îndoială afirmaţiile privind acurateţea traducerilor. Până în prezent, nu au fost publicate studii independente care să confirme procentul de precizie anunţat de producător.

Videoclipurile distribuite online arată câini care „cer” să se joace şi pisici care întreabă dacă este timpul pentru gustare, însă mulţi internauţi rămân sceptici în privinţa performanţelor reale ale dispozitivului.

Cât costă zgarda AI

PettiChat costă aproximativ 120 de euro şi necesită un abonament anual pentru aplicaţia dedicată.

Pe lângă funcţia de traducere, dispozitivul poate monitoriza mişcările animalului, trimite alerte dacă acesta se îndepărtează şi păstrează istoricul „conversaţiilor”.

„PettiChat este conceput pentru a susţine îngrijirea şi comunicarea dintre oameni şi animale, nu pentru a înlocui relaţia dintre ele”, precizează compania.

Tehnologia care încearcă să interpreteze comunicarea animalelor începe să atragă tot mai mult interes la nivel global.

Recent, cercetătorii de la Google DeepMind au prezentat DolphinGemma, un model AI antrenat pe una dintre cele mai mari colecţii de sunete emise de delfini. Scopul proiectului este de a înţelege mai bine modul în care aceste mamifere comunică şi, într-o zi, chiar de a permite oamenilor să „vorbească” cu ele, noteaeză a1.ro.