Instalații fotovoltaice în București: cum alegi firma potrivită și ce trebuie să știi înainte să semnezi contractul

Acest ghid e scris pentru cei care vor să facă pasul spre instalații fotovoltaice în București și vor să o facă corect, fără surprize neplăcute.

De ce contează atât de mult alegerea firmei de instalații fotovoltaice

Un sistem fotovoltaic e o investiție pe 25-30 de ani. Diferența dintre o instalație bine executată și una mediocră nu se vede în prima lună — se vede în ani: randament constant vs. degradare accelerată, garanție onorată vs. firmă dispărută, dosar de prosumator depus corect vs. luni de așteptare la distribuitor.

În București și Ilfov există zeci de firme care instalează panouri fotovoltaice, dar nu toate sunt autorizate ANRE, nu toate au echipă proprie și nu toate au experiență pe proiecte de dimensiuni variate. Diferența dintre ele nu e vizibilă din ofertă — trebuie să știi ce întrebări să pui.

Cum identifici firmele serioase de montaj panouri fotovoltaice în București

Primul filtru e autorizarea ANRE. Orice firmă montaj panouri fotovoltaice București care lucrează legal trebuie să fie autorizată ANRE pentru instalare sisteme fotovoltaice. Poți verifica pe site-ul ANRE sau poți cere direct numărul de autorizație — o firmă serioasă ți-l dă fără ezitare.

Al doilea filtru e portofoliul real. Cere fotografii și dacă e posibil referințe de la clienți anteriori. O firmă cu 50+ proiecte finalizate are statistici reale de performanță, nu promisiuni.

Al treilea filtru e echipa proprie vs. subcontractori. Firmele care subcontractează instalarea au mai puțin control asupra calității execuției. Întreabă direct: "Echipa care instalează e angajată la voi sau e externalizată?"

Al patrulea filtru e transparența documentației. Un instalator serios se ocupă integral de dosarul de prosumator, avizul de racordare și notificarea la distribuitor. Dacă ți se spune că "documentația e treaba ta", e un semnal de alarmă.

Ce trebuie să conțină o ofertă corectă

O ofertă serioasă nu e o cifră trimisă pe WhatsApp. Trebuie să conțină:

• Capacitatea sistemului în kWp și numărul de panouri

• Brandul și modelul exact al panourilor, invertorului și structurii de montaj

• Garanțiile detaliate — garanție produs vs. garanție de performanță

• Manopera inclusă sau separată (atenție la ofertele "doar echipamente")

• Documentația inclusă — dosar prosumator, aviz racordare, punere în funcțiune

• Termenul de execuție și penalitățile pentru întârzieri

Dacă oricare dintre aceste elemente lipsește din ofertă, cere-le explicit înainte să semnezi orice.

Echipamentele contează — ce să verifici înainte să accepți oferta

Nu toate panourile fotovoltaice sunt la fel. Diferența de eficiență între un panou N-Type TOPCon de ultimă generație și un panou policristalin mai vechi poate fi de 20-25% în producție anuală, la suprafață egală.

Pentru panouri, caută tehnologie N-Type TOPCon sau HJT și garanție de performanță de minimum 25-30 de ani. Evită panourile fără specificații clare sau fără garanție de producător verificabilă.

Pentru invertoare, întreabă dacă e hibrid sau on-grid — invertorul hibrid e recomandat dacă ai în plan adăugarea de baterii în viitor. Verifică și garanția: minimum 5 ani, ideal 10 ani.

Structura de montaj e componenta cel mai des ignorată, dar e cea care ține totul pe loc 30 de ani. Cere specificații pentru profilul de aluminiu și sistemul de prindere — mai ales dacă acoperișul e din tablă sau țiglă.

Cum se dimensionează corect un sistem fotovoltaic

Un sistem fotovoltaic nu se alege după o cifră rotundă — se dimensionează în funcție de consumul real. Primul pas pe care orice instalator serios îl face e să ceară facturile de energie din ultimele 12 luni și să analizeze profilul de consum: cât consumi, în ce intervale orare și în ce luni.

Un sistem subdimensionat nu rezolvă problema — acoperă parțial consumul și ROI-ul se lungește nejustificat. Un sistem supradimensionat injectează prea mult în rețea la tarife de compensare mici, ceea ce înseamnă că ai plătit pentru capacitate pe care n-o folosești.

Regula practică: pentru o locuință cu consum mediu de 300-400 kWh/lună, un sistem de 5-6 kWp e suficient. Pentru 500-700 kWh/lună, mergi pe 8-10 kWp. Pentru firme sau clădiri comerciale, analiza e mai complexă și depinde de profilul orar al consumului.

Finanțarea în rate — o opțiune din ce în ce mai populară în București

Dacă suma inițială pare greu de gestionat, finanțarea prin credit de consum e o variantă validă. Unele firme au parteneriate directe cu bănci, ceea ce simplifică procesul — depui dosarul la instalator, nu la bancă.

Calculul care contează: dacă rata lunară e mai mică decât economia generată la factura de curent, sistemul se plătește practic singur în perioada creditului. Pentru un sistem de 8 kWp cu factura actuală de 600-700 lei/lună, ecuația funcționează în general.

Ce se întâmplă după instalare — dosarul de prosumator

Instalarea fizică e doar jumătate din poveste. După montaj urmează procesul de racordare la rețea și obținerea statutului de prosumator, care îți permite să injectezi surplusul de energie în rețea și să beneficiezi de compensare.

Procesul implică: aviz de racordare de la distribuitorul local (Enel/E.ON/CEZ în funcție de zonă), montarea contorului bidirectional și notificarea la ANRE. Durata variază între 1 și 3 luni în funcție de distribuitor și de volumul de dosare.

O firmă serioasă gestionează integral acest proces. Dacă ți se spune că "te descurci tu cu dosarul", reconsideră alegerea.

De ce să alegi un instalator local din București

Instalatorii locali au câteva avantaje concrete față de firmele naționale cu echipe deplasate: timp de răspuns mai mic pentru service și intervenții post-instalare, cunoașterea particularităților distribuitorului local și relație directă cu echipa care a executat lucrarea.

Când evaluezi un instalator local, verifică dacă are autorizare ANRE activă, dacă are portofoliu documentat de proiecte finalizate în zonă și dacă oferă garanție de execuție separată față de garanția echipamentelor. Un instalator cu experiență în București cunoaște și specificul rețelei locale de distribuție, ceea ce poate accelera procesul de racordare și obținere a statutului de prosumator.

Concluzie

Alegerea firmei de instalații fotovoltaice în București nu trebuie să fie o loterie. Cu câteva verificări simple — autorizare ANRE, portofoliu real, ofertă detaliată și echipamente de calitate — poți elimina 90% din riscuri înainte să semnezi contractul.

Piața solară din România e în creștere, prețurile sunt la un nivel rezonabil și cadrul legislativ pentru prosumatori funcționează. Dacă amâni decizia, amâni și economiile — nu există un moment mai bun decât acum să faci calculul serios.