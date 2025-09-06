Ce tip de prieten ești? Fă testul și află!

Răspunde la acest test simpatic și află ce tip de prieten ești – cel amuzant, cel de încredere, cel organizator sau cel confesor.
Test – răspunde sincer la aceste 10 întrebări:
-
La o petrecere, tu ești cel care:
a) Face poze tuturor
b) Spune glume
c) Stă de vorbă cu cine are nevoie
d) Organizează muzica și băutura
-
Prietenul tău are o problemă sentimentală. Ce faci?
a) Îi aduci înghețată și Netflix
b) Îl scoți în oraș să uite de necazuri
c) Îl asculți ore întregi
d) Îi faci o listă cu soluții practice
-
Cum reacționezi când grupul trebuie să ia o decizie (ex: unde mergeți în vacanță)?
a) Votezi ce vrea majoritatea.
b) Încerci să faci atmosfera relaxată.
c) Aștepți ca ceilalți să-și spună părerea, apoi adaugi și tu.
d) Preiei controlul și faci rezervările.
-
Când un prieten întârzie mereu, tu:
a) Îl ierți cu zâmbetul pe buze.
b) Îl faci să râdă pe tema asta.
c) Îi spui calm că te deranjează.
d) Îi trimiți reminder cu 30 min înainte.
-
Care e cadoul perfect pentru un prieten?
a) Album cu poze
b) O experiență fun
c) O scrisoare sau ceva personal
d) Ceva practic, ce chiar îi trebuie
-
Dacă cineva din gașcă e supărat, tu:
a) Îi faci surprize.
b) Îi ridici moralul cu glume.
c) Îi oferi un umăr pe care să plângă.
d) Îi oferi pași concreți pentru a rezolva situația.Citește pe Antena3.roFizicienii au reușit să „dea timpul înapoi” într-un sistem cuantic, cu o precizie uluitoare
-
Care e replică ta clasică?
a) „Hai să facem poze!”
b) „Am o glumă bună!”
c) „Vrei să vorbim despre asta?”
d) „Planul e următorul…”
-
Dacă un prieten îți ascunde ceva, cum procedezi?
a) Îi lași timp, știi că va veni la tine.
b) Îl tachinezi până cedează.
c) Îi creezi spațiu de siguranță să se deschidă.
d) Îl întrebi direct și clarifici situația.
-
Cum te simți în grup?
a) Ca lipiciul care unește gașca.
b) Ca animatorul care dă tonul la distracție.
c) Ca psihologul tuturor.
d) Ca managerul care ține totul sub control.
-
Care e cel mai mare defect al tău ca prieten?
a) Ești prea protector.
b) Nu te iei mereu în serios.
c) Te încarci prea mult cu problemele altora.
d) Poți fi prea autoritar.
Interpretare
-
Majoritate A → Prietenul grijuliu
Ești cel care are grijă de toți, faci poze, pregătești surprize, aduci micile bucurii. Uneori uiți de tine, dar gașca ta te adoră pentru că ești sufletul bun al grupului.
-
Majoritate B → Prietenul entertainer
Glumele, energia și optimismul tău fac ca atmosfera să fie mereu vie. Toți apelează la tine când au nevoie de o doză de veselie. Ai grijă doar să nu ascunzi problemele proprii în spatele hazului.
-
Majoritate C → Prietenul confesor
Toată lumea știe că se poate baza pe tine. Ai răbdare, oferi sfaturi și ești o ureche atentă. Ești profund și loial, dar ai grijă să nu te încarci prea mult emoțional.
-
Majoritate D → Prietenul organizator
Tu ești „creierul operațiunilor”: planuri, rezervări, soluții. Prietenii te respectă pentru că știu că, dacă ești tu la cârmă, totul merge brici. Doar să lași loc și pentru spontaneitate.