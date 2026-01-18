Cel mai apreciat vin al planetei în 2025 costă sub 40 de dolari și vine din Spania

Potrivit 20minutos.es, este vorba despre Muga 2021, un vin de la prestigioasa Bodegas Muga, care a depășit în clasament etichete renumite din Franța, Italia, SUA sau Noua Zeelandă.

Deși gusturile sunt subiective — iar mulți somelieri spun că „cel mai bun vin este cel care îți place” — clasamentele realizate de experți oferă un reper clar atunci când vine vorba despre calitate, caracter și raport calitate-preț. Iar în 2025, Rioja a fost în centrul atenției.

Muga 2021, liderul mondial al vinurilor

În ediția din acest an, Wine Spectator a evaluat sute de vinuri din întreaga lume și a ales Muga 2021 drept cel mai bun vin al anului 2025, mai ales în categoria vinurilor cu cel mai bun raport calitate-preț, sub pragul de 40 de dolari.

Succesul său se datorează expresiei autentice a terroir-ului din Rioja, fidelității față de tehnicile tradiționale și atenției extreme acordate atât viței-de-vie, cât și procesului de vinificație.

Ce face Muga 2021 atât de special?

Muga 2021 este un cupaj realizat din Tempranillo, Garnacha, Mazuelo și Graciano — soiuri autohtone spaniole — fermentate în butoaie de stejar și maturate 24 de luni în baric. După îmbuteliere, vinul mai petrece cel puțin 12 luni la sticlă, pentru a-și desăvârși profilul aromatic.

Rezultatul este un vin echilibrat, elegant și complex, care reflectă perfect stilul clasic al regiunii Rioja.

Recunoaștere internațională constantă

Nu este prima dată când Bodegas Muga impresionează juriul Wine Spectator. Și în anii anteriori, alte ediții Muga au fost incluse în Top 100 cele mai bune vinuri din lume, iar crama este considerată una dintre cele mai importante din Rioja.

Dacă vrei să guști un vin cu adevărat excepțional, validat de cei mai mari experți din lume, Muga 2021 este alegerea anului.

Spania nu doar că produce vinuri excelente — în 2025, produce cel mai bun vin al planetei.