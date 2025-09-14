Arome de toamnă: 5 rețete inedite cu dovleac, pentru suflet și papile

Pe lângă faptul că este sănătos, bogat în vitamine și fibre, dovleacul se potrivește de minune atât în preparate dulci, cât și sărate. Iată 5 rețete delicioase cu dovleac pe care le poți încerca acasă:

1. Supă cremă de dovleac cu ghimbir și smântână

O rețetă simplă și catifelată, perfectă pentru serile reci.

Ingrediente: dovleac, ceapă, morcov, ghimbir proaspăt, supă de legume, smântână dulce.

Mod de preparare: se fierb legumele, se pasează cu blenderul și se adaugă smântâna. Pentru un plus de savoare, presară semințe de dovleac prăjite la servire.

2. Plăcintă clasică cu dovleac și scorțișoară

Desertul care ne amintește de copilărie.

Ingrediente: foi de plăcintă, dovleac ras, zahăr, scorțișoară, ulei.

Mod de preparare: călește dovleacul ras cu zahărul și scorțișoara, apoi pune-l între foile de plăcintă unse cu ulei. Coace la 180°C până devine aurie și crocantă.

3. Risotto cremos cu dovleac și parmezan

Un preparat elegant și aromat, inspirat din bucătăria italiană.

Ingrediente: orez Arborio, dovleac, ceapă, vin alb, supă de legume, unt, parmezan.

Mod de preparare: călește ceapa și dovleacul, adaugă orezul, apoi toarnă treptat supa și vinul. La final, amestecă untul și parmezanul pentru un gust bogat.

4. Gogoșele pufoase cu piure de dovleac

Un desert rapid și surprinzător de gustos.

Ingrediente: piure de dovleac, făină, ouă, praf de copt, zahăr, scorțișoară.

Mod de preparare: amestecă ingredientele până obții un aluat moale, prăjește gogoșelele în ulei încins și tăvălește-le prin zahăr pudră și scorțișoară.

5. Cheesecake cu dovleac și vanilie

Un desert cremos, perfect pentru mesele de sărbătoare.

Ingrediente: biscuiți digestivi, unt, cremă de brânză, piure de dovleac, ouă, zahăr, esență de vanilie.

Mod de preparare: pregătește blatul din biscuiți și unt, apoi amestecă crema de brânză cu piureul de dovleac și ouăle. Coace la bain-marie până capătă o textură fină și lasă la răcit câteva ore.