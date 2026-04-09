Alimente de post care NU se consumă în Săptămâna Mare

Însă două alimene de post nu se consumă în această perioadă iar explicațiile sunt religioase.

Urzicile și oțetul, simboluri ale suferinței lui Hristos

Deși urzicile și oțetul sunt alimente de post, în Săptămâna Patimilor acestea nu se consumă. Motivul are rădăcini în istoria creștină. Iisus Hristos a fost bătut cu urzici, iar rănile i-au fost stropite cu oțet pentru a-i intensifica suferința.

Prin urmare, acestea au devenit simboluri ale suferinței și sunt evitate în zilele dinaintea Învierii Domnului.

Ce se consumă în Săptămâna Patimilor

În această perioadă, credincioșii mănâncă legume, precum cartofi, varză, morcovi, spanac, dovlecei sau vinete. Fructele – mere, banane, portocale – și nucile înlocuiesc deserturile, iar cerealele sunt preferate pentru proprietățile lor nutritive.

Postul Paștelui durează 40 de zile, fiind cel mai lung și mai strict din calendarul creștin. În Săptămâna Mare, chiar și cei care nu țin post pe întreaga perioadă, evită alimentele de origine animală.

Carnea și dulciurile sunt consumate după slujba de Înviere, la masa de Paște.

Beneficiile urzicilor

Urzicile rsunt recunoscute pentru valoarea lor nutritivă. Conțin fier, magneziu, potasiu și o gamă variată de vitamine, printre care vitamina K, și pot fi consumate sub formă de ciorbă sau tocăniță în restul anului, potrivit spynews.ro.