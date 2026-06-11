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Iranul anunță închiderea Strâmtorii Ormuz și va ataca navele care încearcă să tranziteze zona

de Redacția Jurnalul    |    11 Iun 2026   •   08:17
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Iranul anunță închiderea Strâmtorii Ormuz și va ataca navele care încearcă să tranziteze zona
X/CENTCOM/Atacuri americane asupra Iranului

Iranul a anunțat joi închiderea Strâmtorii Ormuz pentru traficul maritim, inclusiv pentru petroliere și nave comerciale, după noile atacuri lansate de Statele Unite ale Americii asupra unor obiective iraniene.

Potrivit informațiilor difuzate de presa iraniană, autoritățile militare de la Teheran au avertizat că orice navă care va încerca să traverseze strâmtoarea va fi vizată de focuri de armă.

În același timp, surse iraniene citate de AFP au afirmat că două nave care ar fi încercat să treacă prin Strâmtoarea Ormuz au fost lovite, fără a oferi detalii privind identitatea acestora, amploarea pagubelor sau eventuale victime.

Anunțul marchează o nouă escaladare a tensiunilor dintre Iran și Statele Unite, după ce Washingtonul a confirmat lansarea unor noi atacuri asupra mai multor ținte iraniene, pe care le-a descris drept „lovituri de autoapărare”.

Strâmtoarea Ormuz este una dintre cele mai importante rute maritime din lume pentru transportul petrolului și gazelor naturale, o parte semnificativă a exporturilor energetice mondiale tranzitând zilnic această zonă.

SUA anunță încheierea noii serii de atacuri aeriene 

Comandamentul Central al armatei americane (CENTCOM) a anunțat că noua serie de atacuri aeriene lansate împotriva unor ținte din Iran a fost finalizată.

„Noua rundă de atacuri aeriene împotriva Iranului a fost încheiată”, a transmis CENTCOM, fără a oferi detalii suplimentare privind obiectivele vizate sau rezultatele operațiunii.

Anunțul intervine după ce Statele Unite ale Americii au lansat joi noi atacuri asupra unor ținte iraniene, pe care le-au descris drept lovituri de autoapărare, în contextul escaladării tensiunilor dintre Washington și Teheran.

La rândul său, Iranul a anunțat ulterior atacuri de represalii asupra a 18 „ținte semnificative” din regiunea Golfului, inclusiv asupra unor baze militare americane din Bahrain și Kuweit.

Separat, 22 de state, inclusiv SUA și mai multe țări europene, au cerut joi Iranului să înceteze atacurile și acțiunile ostile desfășurate pe teritoriul lor.

„Tentativele de a ucide, răpi, hărțui, intimida sau ataca în orice alt mod persoane aflate pe teritoriul nostru subminează suveranitatea națională și normele internaționale. Aceste acțiuni trebuie să înceteze imediat”, au transmis cele 22 de țări într-o declarație comună, preluată de AFP.

(sursa: Mediafax)

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Subiecte în articol: stramtoarea ormuz atac nave iran sua
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