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Eugen Tomac îl vrea pe Tiberiu Trifan la MAI

de Redacția Jurnalul    |    11 Iun 2026   •   00:40
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Eugen Tomac îl vrea pe Tiberiu Trifan la MAI
Consulul României la Madrid, dorit în viitorul Guvern

Premierul desemnat Eugen Tomac a precizat că și-ar dori ca Tiberiu Trifan să vină la MAI, „dacă ar accepta”.

Invitat miercuri seara la B1 TV, premierul desemnat Eugen Tomac a declarat că și-ar dori ca Tiberiu Trifan să facă parte din viitorul guvern, la Ministerul Afacerilor Interne.

„Mi-aș dori dacă ar accepta să vină în echipă”, a declarat Tomac.

În prezent, Tiberiu Trifan „este consulul general al României la Madrid”.

Întrebat inițial dacă Bogdan Despescu era alegerea pentru Ministerul Afacerilor Interne, premierul desemnat a menționat că „nu am discutat cu dumnealui niciodată”, încă îl cunoaște „foarte bine” și au „colaborat în foarte multe activități”.

„În momentul de față analizăm foarte serios să propunem un om care a mai fost în Ministerul de Interne și are o expertiză foarte bună”, a specificat Eugen Tomac.

(sursa: Mediafax)

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Subiecte în articol: Eugen Tomac
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