Operațiunea Jupiter: 16 percheziții într-un dosar cu mașini de lux aduse din Europa

Acțiunea a fost desfășurată la 10 iunie, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Răcari, în cadrul Operațiunii Jupiter, derulată la nivel național sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române.

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul IPJ Dâmbovița au pus în aplicare 16 mandate de percheziție domiciliară în județele Dâmbovița, Ilfov, Buzău și Prahova, precum și în municipiul București. În același dosar au fost executate nouă mandate de aducere, persoanele vizate fiind conduse la audieri.

Ancheta vizează infracțiuni de fals în înscrisuri oficiale, fals în înscrisuri sub semnătură privată, tăinuire, înșelăciune, influențarea declarațiilor, fals în declarații și sustragerea sau distrugerea de probe ori înscrisuri.

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2024-2026, persoanele cercetate ar fi obținut mai multe autoturisme de pe teritoriul Spaniei, Germaniei, Italiei și Franței. Vehiculele ar fi fost preluate fie prin închiriere pe perioade determinate, fără a mai fi returnate, fie prin contracte de leasing care nu au mai fost achitate ulterior. După aceea, mașinile ar fi fost transportate în Germania, unde suspecții ar fi folosit documente falsificate pentru obținerea unor numere provizorii de înmatriculare. Anchetatorii susțin că vehiculele erau apoi introduse în România, unde le erau modificate seriile de șasiu și erau vândute către diverse persoane folosind documente falsificate.

În urma perchezițiilor, polițiștii au indisponibilizat opt autoturisme de lux, 17 telefoane mobile, patru laptopuri și 31 de chei aparținând unor autoturisme care nu au fost identificate până în prezent. De asemenea, au fost ridicate 154.000 de lei și 9.000 de euro, precum și o armă neletală supusă autorizării. Investigația, denumită „Operațiunea STOCKAR”, a beneficiat de sprijinul a doi polițiști din cadrul Direcției de Investigații Criminale a Poliției orașului Rottweil din Germania și a fost finanțată prin proiectul european „ISF LUMEN”.

Pe baza probelor administrate în dosar, șase persoane au fost reținute pentru 24 de ore și urmează să fie prezentate magistraților în vederea dispunerii unor măsuri preventive. Autoritățile precizează că persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile procesuale prevăzute de legislația în vigoare.

(sursa: Mediafax)