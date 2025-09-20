Ceaiul Matcha: Beneficii, mod de preparare și riscuri

Ce este ceaiul matcha?

Matcha este un tip special de ceai verde obținut din planta Camellia sinensis, însă procesul de cultivare îl face unic. Plantele sunt crescute la umbră în ultimele săptămâni înainte de recoltare, ceea ce le intensifică conținutul de clorofilă și aminoacizi, oferindu-le o nuanță verde intensă, potrivit Healthline.

După recoltare, frunzele sunt curățate de tulpini și nervuri și măcinate fin, rezultând pudra de matcha. Spre deosebire de ceaiul verde obișnuit, matcha este consumat integral, ceea ce înseamnă un aport mai mare de cofeină și antioxidanți.

7 beneficii posibile ale ceaiului matcha

1. Conținut ridicat de antioxidanți

Matcha este bogat în catechine, compuși vegetali care neutralizează radicalii liberi, reducând riscul de boli cronice. Studiile arată că pudra de matcha furnizează de până la 3 ori mai mulți antioxidanți decât ceaiul verde obișnuit.

2. Protejează ficatul

Unele cercetări indică faptul că matcha poate reduce enzimele hepatice la persoanele cu ficat gras non-alcoolic (NAFLD) și poate scădea riscul de boli hepatice. Totuși, sunt necesare mai multe studii pe populația generală.

3. Îmbunătățește funcția cerebrală

Matcha conține cofeină și L-teanină – o combinație care stimulează atenția, memoria și timpul de reacție, evitând senzația de „cădere de energie” asociată cafelei.

4. Poate ajuta la prevenirea cancerului

Epigallocatechin-3-gallate (EGCG), un antioxidant puternic din matcha, a demonstrat în studiile pe celule și animale capacitatea de a inhiba dezvoltarea celulelor canceroase.

5. Susține sănătatea inimii

Consumul regulat de ceai verde este asociat cu un risc mai scăzut de hipertensiune și boli cardiovasculare. Matcha, având un profil nutrițional similar, ar putea oferi aceleași beneficii.

6. Contribuie la pierderea în greutate

Matcha poate accelera metabolismul și arderea grăsimilor, mai ales când este combinat cu o dietă echilibrată și exerciții fizice.

7. Ușor de preparat și versatil

Se poate prepara simplu, prin amestecarea a 1–2 lingurițe de pudră cu apă caldă. De asemenea, poate fi adăugat în latte, smoothie-uri, deserturi sau chiar în rețete sărate.

Posibile efecte adverse

Deși este benefic, matcha trebuie consumat cu moderație. Conține mai multă cofeină decât ceaiul verde, iar excesul poate cauza palpitații sau insomnie. De asemenea, un consum foarte ridicat de catechine ar putea afecta ficatul.

Recomandare: până la 2 lingurițe (aprox. 4 g) de pudră pe zi este considerată o cantitate sigură pentru adulți. Alege variante certificate organic pentru a evita pesticide sau metale grele.

Întrebări frecvente

Matcha conține cofeină?

Da, dar în combinație cu L-teanina oferă o energie mai stabilă decât cafeaua.

Ajută matcha la slăbit?

Poate contribui la reducerea indicelui de masă corporală și a circumferinței taliei, dacă este combinat cu un stil de viață sănătos.

Ce gust are?

Are o aromă ușor dulce, vegetală, cu note umami și un final discret amărui.

Se poate consuma zilnic?

Da, dar în cantități moderate – 1-2 cești pe zi sunt suficiente pentru a beneficia de efectele pozitive.

Concluzie

Matcha este un superaliment cu potențial impresionant: îmbunătățește concentrarea, susține sănătatea cardiovasculară și poate ajuta la controlul greutății. Cu toate acestea, moderația este cheia – consumul zilnic de 1–2 căni este ideal pentru a obține beneficii fără efecte secundare.