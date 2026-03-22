Biscuiți de post cu ovăz și banană, un desert simplu, sănătos și gata în 20 de minute

Acești biscuiți sunt ideali pentru micul dejun, gustări sau atunci când vrei ceva dulce, dar fără ingrediente procesate. În plus, sunt sățioși datorită fulgilor de ovăz și pot fi personalizați cu nuci, stafide sau ciocolată neagră de post.

Ingrediente pentru biscuiți de post cu ovăz și banană

Pentru aproximativ 10–12 biscuiți ai nevoie de:

2 banane bine coapte

120 g fulgi de ovăz

1 linguriță scorțișoară (opțional)

1 linguriță extract de vanilie

1 praf de sare

2 linguri stafide sau merișoare (opțional)

2 linguri nuci sau migdale tocate (opțional)

1 lingură ulei de cocos sau ulei vegetal (opțional)

Mod de preparare

Preîncălzește cuptorul la 180°C și tapetează o tavă cu hârtie de copt.

Pasează bananele într-un bol mare până obții o pastă fină.

Adaugă fulgii de ovăz, scorțișoara, vanilia și praful de sare. Amestecă bine până se formează un aluat consistent.

Dacă dorești, încorporează stafidele, nucile sau migdalele pentru un plus de aromă și textură.

Cu ajutorul unei linguri, formează mici grămezi de aluat pe tavă și aplatizează-le ușor, deoarece biscuiții nu cresc foarte mult la copt.

Coace biscuiții timp de 15–18 minute, până devin ușor aurii.

Lasă-i să se răcească câteva minute înainte de a-i servi.

Sfaturi pentru biscuiți perfecți

Folosește banane foarte coapte, deoarece acestea oferă dulceața naturală desertului.

Dacă vrei biscuiți mai crocanți, mai lasă-i în cuptor încă 2–3 minute.

Pentru o aromă specială, poți adăuga coajă rasă de portocală sau lămâie.

Variante delicioase

Această rețetă de biscuiți de post este extrem de versatilă. Poți încerca și alte combinații:

biscuiți cu ovăz, banană și ciocolată neagră de post

biscuiți cu ovăz, banană și nucă de cocos

biscuiți cu ovăz, banană și unt de arahide

De ce sunt sănătoși biscuiții cu ovăz și banană

Pe lângă faptul că sunt de post, acești biscuiți sunt și o opțiune nutritivă:

fulgii de ovăz sunt bogați în fibre și energie

bananele conțin potasiu și vitamine

rețeta nu are zahăr rafinat sau făină albă.

Rezultatul este un desert simplu, gustos și potrivit pentru întreaga familie.