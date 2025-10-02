Bouyourdi: Fă și tu meze-ul grecesc perfect pentru o cină relaxată

Cu ingrediente la îndemână și preparare simplă, Bouyourdi reunește combinația delicioasă între brânză sărată, tomate coapte, ardei și condimente.
Acest dish provine din regiunea Thessaloniki din Grecia și este cunoscut ca un meze clasic, popular în taverne.
Ce este Bouyourdi
Bouyourdi este un meze grecesc (gustare caldă) care include feta, roșii, ardei, ulei de măsline, oregano și ardei roșu zdrobit (bukovo). Uneori sunt adăugate și ingrediente precum kasseri (o brânză grecească galbenă), ceapă sau usturoi.
Se prepară de obicei într-un vas de ceramică sau de teracotă, în care se așază straturile de legume și brânză, apoi se coace în cuptor, acoperit sau neacoperit, până se întrepătrund aromele și apar margini aurii.
Etimologia: cuvântul vine din turcescul buyurdu (care înseamnă „a porunci / poruncit”), sugerând ideea unui „comandat” sau a unei porții ce trebuie pusă.
Rețetă clasică Bouyourdi (varianta grecească)
Ingrediente
~ 200 g brânză feta, în bloc (se taie în cuburi sau bucăți mai mari)
~ Tomate coapte / bine coapte (sau tăiate cuburi, decojite) — 2-3 roșii mari sau echivalent
Ardei verde sau chili / ardei iute (după gust)
Ulei de măsline extravirgin
Oregano uscat
Sare, piper după gust
(Opțional) Kasseri sau altă brânză care se topește / adaugă textură
(Opțional) usturoi sau ceapă, în funcție de variantă locală
Mod de preparare
Preîncălzește cuptorul
În general, la ~ 180–200 °C (sau echivalentul în funcție de cuptor).
Pregătirea legumelor
Roșiile se decojesc (opțional) și se taie în cuburi sau se rade pulpa, păstrând sucul.
Ardeiul / chili se taie fâșii sau felii subțiri.
(Dacă folosești) ceapă / usturoi – se curăță și se toacă mărunt.
Asamblarea vasului
Într-un vas termorezistent (ceramică, teracotă etc.), așază un strat de roșii / pulpă.
Pune deasupra bucățile de feta.
Adaugă ardeiul / chili, eventual ceapa / usturoiul.
Toarnă ulei de măsline generos peste tot.
Presară oregano, sare și piper.
Dacă ai brânză suplimentară (kasseri sau altă brânză care se gratinează), adaug-o ca strat final.
Coacere
Acoperă vasul (unele rețete cer să fie acoperit primele minute) și coace ~ 15 minute.
Apoi descoperă și coace pentru încă ~ 15 minute sau până când marginea devine aurie, brânza începe să se înmoaie, sucul legumelor se reduce ușor.
În unele variante, se amestecă după ce se topește puțin pentru a obține o textură mai omogenă.
Răcire și servire
Lasă vasul să se răcorească câteva minute înainte de servire, ca să se stabilizeze puțin.
Servește cald cu pâine (baghetă, pâine grecească, pita), pentru a însufleți sosul și brânza topită.
Variante, adaptări și sfaturi
Dacă nu găsești kasseri, poți folosi brânzeturi cu capacitate de topire (gouda, mozzarella etc.), dar păstrează proporția cu feta pentru gust autentic.
Ajustează nivelul de iuțeală: poți reduce sau elimina ardeiul iute dacă nu-l preferi.
În unele rețete, se folosește versiunea „în pergament” sau „în folie de aluminiu” pentru a păstra toate aromele și pentru a preveni uscarea.
Pentru un plus de aromă, poți adăuga puțin vin alb (sau puțină apă) înainte de coacere, ca să se genereze aburi care să umezească legumele.
Când și cum se servește
Meze / aperitiv: este clasic servit ca parte din meze-urile grecești, însoțit de pâine caldă pentru a-l întinde.
Garnitură: lângă fripturi sau preparate la grătar.
Mic-dejun grecesc / brunch: uneori servit dimineața, alături de alte preparate simple, pentru o deschidere bogată a mesei.