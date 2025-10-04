Cele mai bizare murături din lume: Delicatese pe care trebuie să le încerci măcar o dată în viață

Aceste preparate murate servesc nu doar ca metode de conservare, ci și ca patrimoniu cultural, expresie locală, gusturi intense. Hai să explorăm câteva dintre cele mai neobișnuite murături din lume și cum se prepară ele.

Ce este „murarea” și de ce apare diversitatea

Murarea (sau fermentarea + conservarea în saramură sau oțet) este una dintre cele mai vechi metode de păstrare a alimentelor — creează mediu acid care inhibă bacteriile dăunătoare, dar permite dezvoltarea unor bacterii benefice (în cazul fermentării). În funcție de resursele locale (legume, pește, fructe, condimente) și tradiții, apar murături care pot părea excentrice pentru cei neobișnuiți cu ele.

În unele cazuri, „ciudățenia” murăturii provine din ingredient; în altele, din metoda de preparare sau combinația de ingrediente.

Exemple de murături neobișnuite din lume

Iată câteva dintre murăturile cele mai uimitoare din diferite culturi:

1. Lakerda (Balcic, Turcia, Orientul Mijlociu)

Este pește bonito (sau uneori ton) filetat, sărat și murat sub presiune.

Se pregătește astfel: fileurile se pun în saramură concentrată, apoi se presează (cu greutăți) câteva zile. După ce s-au sărat bine, se pot păstra în ulei de măsline sau simplu.

Se servește ca mezze, cu ceapă, lămâie și ulei de măsline.

2. Padaek (Laos)

Este un condiment fermentat pe bază de pește de apă dulce, specific zonei Laos.

Se pregătește prin fermentarea peștelui (curățat, tăiat) cu sare, în condiții anaerobe, timp îndelungat, până devine un amestec dens, bogat.

Are gust foarte puternic, umami, și este folosit pentru aromatizarea multor preparate locale.

3. Pikliz (Haiti)

Este un condiment murat picant din legume, folosit ca garnitură.

Se face din varză, morcovi, ceapă, ardei iute (de tip Scotch bonnet), condimente și se pune în oțet (uneori combinat cu suc de citrice).

Este servit lângă mâncăruri prăjite sau grătare, pentru a adăuga o notă acrișoară și picantă.

4. Tsukemono / Bettarazuke (Japonia)

Tsukemono este termen generic pentru multe murături japoneze. Unele sunt simple (sărate), altele implică fermentare complexă.

Bettarazuke este un tip de murătură din daikon (ridiche albă japoneză), murat în sare, zahăr și sake.

Are consistență moale, gust ușor dulceag și textura caracteristică.

5. Murături „exotice” vegetale și fructe

În unele locuri se pun la murat coji de pepene verde, etc. (lista de „surprising foods you can pickle”)

De exemplu, smoothie-uri sau coji de lime murate, fructe murate, se regăsesc în bucătăriile creative contemporane.

6. Lahpet (Birma / Myanmar)

Este un murat de frunze de ceai fermentate (nu legume). În Myanmar, „lahpet thoke” (salată de ceai murat) este preparat tradițional.

Frunzele de ceai sunt fermentate cu sare, condimente și apoi servite ca salată cu ingrediente ca arahide, usturoi prăjit, roșii uscate etc.

Cum se fac aceste murături: metode și principii

Deși ingredientele variază enorm, multe murături neobișnuite respectă câteva principii comune:

Curățare și pregătire – legumele, fructele sau carnea/peștele sunt curățate, uneori opărite sau controlate de impurități. Condiții de sărare / acidificare – se folosește sare (pentru fermentare/lacto-fermentare) sau oțet + sare pentru murături rapide. Presiune / greutăți – unele preparate, mai ales cu carne sau pește, sunt murate sub greutăți, pentru a elimina aerul și a presa lichidul. Fermentare la temperaturi controlate – multe murături trebuie ținute la temperaturi moderate (de ex. între 15–25 °C) pentru ca bacteriile bune să acționeze. Timp îndelungat – multe murături exotice necesită săptămâni sau chiar luni de fermentare pentru a dezvolta gustul deplin. Păstrare în mediu ferit – după murare, borcanele se păstrează la rece pentru a încetini fermentarea (frigider sau cămară răcoroasă).

Aventură gustativă: ce simți când guști