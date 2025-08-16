Chutney: Ce este misteriosul preparat indian și cum să-l faci acasă. Rețete simple și delicioase

În cultura culinară indiană, chutney-ul este folosit pentru a completa preparatele principale, adăugând o explozie de savoare. În prezent, chutney-ul este răspândit în toată lumea și se regăsește într-o multitudine de variante – de la sosuri proaspete, până la preparate conservate în borcan.
Originea și varietățile chutney-ului
Cuvântul „chutney” provine din limba hindi („chatni”), care înseamnă „a linge” sau „a savura”. În India, există două mari categorii:
-
Chutney proaspăt – preparat din ingrediente crude (verdețuri, legume, fructe) măcinate cu condimente și servit imediat.
-
Chutney conservat – preparat prin fierberea ingredientelor cu zahăr, oțet și condimente, similar gemurilor, dar cu note acrișoare și condimentate, potrivit pentru a fi păstrat luni de zile.
Cele mai populare tipuri sunt:
-
Chutney de mango – dulce-acrișor, cu un parfum exotic.
-
Chutney de coriandru și mentă – proaspăt și răcoritor.
-
Chutney de roșii – bogat și aromat.
-
Chutney de mere sau prune – perfect pentru brânzeturi sau carne friptă.
Ingrediente de bază
Indiferent de rețetă, un chutney are câteva elemente comune:
-
Fructe sau legume – mango, mere, roșii, prune, ceapă, ardei.
-
Agent acrișor – oțet de mere, oțet de vin sau zeamă de lămâie.
-
Îndulcitor – zahăr brun, miere sau zahăr alb.
-
Condimente – ghimbir, coriandru, chimen, ardei iute, scorțișoară, cuișoare, muștar.
-
Sare – pentru echilibrarea gustului.
Cum se prepară chutney-ul conservat (varianta clasică)
Ingrediente pentru un borcan de 500 ml:
-
500 g fructe (ex. mango, mere, prune) tăiate cubulețe
-
150 g zahăr brun
-
150 ml oțet de mere
-
1 ceapă mare tocată fin
-
2-3 căței de usturoi pisați
-
1 lingură ghimbir proaspăt ras
-
1 linguriță semințe de muștar
-
1 linguriță chimen măcinat
-
½ linguriță scorțișoară
-
½ linguriță sare
-
ardei iute după gust
Mod de preparare:
-
Într-o cratiță mare, pune fructele, ceapa, usturoiul, zahărul și oțetul.
-
Adaugă toate condimentele și amestecă bine.
-
Fierbe amestecul la foc mic, amestecând din când în când, timp de 45-60 de minute, până când se îngroașă și capătă consistența unei marmelade.
-
Pune chutney-ul fierbinte în borcane sterilizate, închide-le ermetic și lasă-le să se răcească.
Cum se prepară chutney-ul proaspăt
Pentru un sos verde de coriandru și mentă:
-
1 legătură de coriandru proaspăt
-
1 legătură de mentă proaspătă
-
1 ardei iute verde
-
1 lingură zeamă de lămâie
-
sare după gust
-
puțină apă pentru consistență
Se mixează toate ingredientele în blender până la o pastă fină și se servește imediat.
Cum se servește chutney-ul
-
Alături de preparate indiene (samosa, curry, pakora)
-
Cu brânzeturi și pâine proaspătă
-
Ca glazură pentru carne la cuptor
-
Ca sos pentru burgeri sau sandwich-uri
-
Cu orez sau legume la abur pentru un plus de aromă
Sfaturi utile
-
Folosește borcane sterilizate dacă vrei să păstrezi chutney-ul mai multe luni.
-
Echilibrează gustul: dacă este prea acru, adaugă puțin zahăr; dacă este prea dulce, adaugă puțin oțet.
-
Experimentează cu condimentele – fiecare amestec dă o notă diferită.