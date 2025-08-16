Chutney: Ce este misteriosul preparat indian și cum să-l faci acasă. Rețete simple și delicioase

În cultura culinară indiană, chutney-ul este folosit pentru a completa preparatele principale, adăugând o explozie de savoare. În prezent, chutney-ul este răspândit în toată lumea și se regăsește într-o multitudine de variante – de la sosuri proaspete, până la preparate conservate în borcan.

Originea și varietățile chutney-ului

Cuvântul „chutney” provine din limba hindi („chatni”), care înseamnă „a linge” sau „a savura”. În India, există două mari categorii:

Chutney proaspăt – preparat din ingrediente crude (verdețuri, legume, fructe) măcinate cu condimente și servit imediat.

Chutney conservat – preparat prin fierberea ingredientelor cu zahăr, oțet și condimente, similar gemurilor, dar cu note acrișoare și condimentate, potrivit pentru a fi păstrat luni de zile.

Cele mai populare tipuri sunt:

Chutney de mango – dulce-acrișor, cu un parfum exotic.

Chutney de coriandru și mentă – proaspăt și răcoritor.

Chutney de roșii – bogat și aromat.

Chutney de mere sau prune – perfect pentru brânzeturi sau carne friptă.

Ingrediente de bază

Indiferent de rețetă, un chutney are câteva elemente comune:

Fructe sau legume – mango, mere, roșii, prune, ceapă, ardei. Agent acrișor – oțet de mere, oțet de vin sau zeamă de lămâie. Îndulcitor – zahăr brun, miere sau zahăr alb. Condimente – ghimbir, coriandru, chimen, ardei iute, scorțișoară, cuișoare, muștar. Sare – pentru echilibrarea gustului.

Cum se prepară chutney-ul conservat (varianta clasică)

Ingrediente pentru un borcan de 500 ml:

500 g fructe (ex. mango, mere, prune) tăiate cubulețe

150 g zahăr brun

150 ml oțet de mere

1 ceapă mare tocată fin

2-3 căței de usturoi pisați

1 lingură ghimbir proaspăt ras

1 linguriță semințe de muștar

1 linguriță chimen măcinat

½ linguriță scorțișoară

½ linguriță sare

ardei iute după gust

Mod de preparare:

Într-o cratiță mare, pune fructele, ceapa, usturoiul, zahărul și oțetul. Adaugă toate condimentele și amestecă bine. Fierbe amestecul la foc mic, amestecând din când în când, timp de 45-60 de minute, până când se îngroașă și capătă consistența unei marmelade. Pune chutney-ul fierbinte în borcane sterilizate, închide-le ermetic și lasă-le să se răcească.

Cum se prepară chutney-ul proaspăt

Pentru un sos verde de coriandru și mentă:

1 legătură de coriandru proaspăt

1 legătură de mentă proaspătă

1 ardei iute verde

1 lingură zeamă de lămâie

sare după gust

puțină apă pentru consistență

Se mixează toate ingredientele în blender până la o pastă fină și se servește imediat.

Cum se servește chutney-ul

Alături de preparate indiene (samosa, curry, pakora)

Cu brânzeturi și pâine proaspătă

Ca glazură pentru carne la cuptor

Ca sos pentru burgeri sau sandwich-uri

Cu orez sau legume la abur pentru un plus de aromă

Sfaturi utile