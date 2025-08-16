Chutney: Ce este misteriosul preparat indian și cum să-l faci acasă. Rețete simple și delicioase

x close
de Andreea Tiron    |    16 Aug 2025   •   09:40
Sursa foto: Chutney

Chutney-ul este un condiment originar din India, apreciat pentru gustul său bogat și versatil, care combină note dulci, sărate, acide și picante într-un echilibru perfect.

În cultura culinară indiană, chutney-ul este folosit pentru a completa preparatele principale, adăugând o explozie de savoare. În prezent, chutney-ul este răspândit în toată lumea și se regăsește într-o multitudine de variante – de la sosuri proaspete, până la preparate conservate în borcan.

Originea și varietățile chutney-ului

Cuvântul „chutney” provine din limba hindi („chatni”), care înseamnă „a linge” sau „a savura”. În India, există două mari categorii:

  • Chutney proaspăt – preparat din ingrediente crude (verdețuri, legume, fructe) măcinate cu condimente și servit imediat.

  • Chutney conservat – preparat prin fierberea ingredientelor cu zahăr, oțet și condimente, similar gemurilor, dar cu note acrișoare și condimentate, potrivit pentru a fi păstrat luni de zile.

Cele mai populare tipuri sunt:

Ingrediente de bază

Indiferent de rețetă, un chutney are câteva elemente comune:

  1. Fructe sau legume – mango, mere, roșii, prune, ceapă, ardei.

  2. Agent acrișor – oțet de mere, oțet de vin sau zeamă de lămâie.

  3. Îndulcitor – zahăr brun, miere sau zahăr alb.

  4. Condimente – ghimbir, coriandru, chimen, ardei iute, scorțișoară, cuișoare, muștar.

  5. Sare – pentru echilibrarea gustului.

Cum se prepară chutney-ul conservat (varianta clasică)

Ingrediente pentru un borcan de 500 ml:

  • 500 g fructe (ex. mango, mere, prune) tăiate cubulețe

  • 150 g zahăr brun

  • 150 ml oțet de mere

  • 1 ceapă mare tocată fin

  • 2-3 căței de usturoi pisați

  • 1 lingură ghimbir proaspăt ras

  • 1 linguriță semințe de muștar

  • 1 linguriță chimen măcinat

  • ½ linguriță scorțișoară

  • ½ linguriță sare

  • ardei iute după gust

Mod de preparare:

  1. Într-o cratiță mare, pune fructele, ceapa, usturoiul, zahărul și oțetul.

  2. Adaugă toate condimentele și amestecă bine.

  3. Fierbe amestecul la foc mic, amestecând din când în când, timp de 45-60 de minute, până când se îngroașă și capătă consistența unei marmelade.

  4. Pune chutney-ul fierbinte în borcane sterilizate, închide-le ermetic și lasă-le să se răcească.

Cum se prepară chutney-ul proaspăt

Pentru un sos verde de coriandru și mentă:

  • 1 legătură de coriandru proaspăt

  • 1 legătură de mentă proaspătă

  • 1 ardei iute verde

  • 1 lingură zeamă de lămâie

  • sare după gust

  • puțină apă pentru consistență

Se mixează toate ingredientele în blender până la o pastă fină și se servește imediat.

Cum se servește chutney-ul

  • Alături de preparate indiene (samosa, curry, pakora)

  • Cu brânzeturi și pâine proaspătă

  • Ca glazură pentru carne la cuptor

  • Ca sos pentru burgeri sau sandwich-uri

  • Cu orez sau legume la abur pentru un plus de aromă

Sfaturi utile

  • Folosește borcane sterilizate dacă vrei să păstrezi chutney-ul mai multe luni.

  • Echilibrează gustul: dacă este prea acru, adaugă puțin zahăr; dacă este prea dulce, adaugă puțin oțet.

  • Experimentează cu condimentele – fiecare amestec dă o notă diferită.

