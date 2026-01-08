x close
Culinar Ciorbă de cartofi cu afumătură pentru zile friguroase: Rețeta tradițională

de Andreea Tiron    |    08 Ian 2026   •   09:45
Sursa foto: Cum se face ciorba de cartofi cu afumătură, pas cu pas

Puține mâncăruri încălzesc sufletul iarna așa cum o face ciorba de cartofi cu afumătură, gătită încet, ca la bunica.

Este o rețetă simplă, sățioasă și plină de aromă, ideală după o zi friguroasă.

Ingrediente (4–6 porții)

  • 500 g afumătură (costiță, ciolan sau kaiser)

  • 1 kg cartofi

  • 1 ceapă mare

  • 1 morcov

  • 1 rădăcină mică de pătrunjel sau țelină (opțional)

  • 2 linguri ulei sau o lingură de untură

  • 1 lingură boia dulce (opțional, pentru culoare)

  • 2 foi de dafin

  • sare, piper, după gust

  • 1 legătură leuștean sau pătrunjel verde

  • 1–2 linguri oțet sau zeamă de varză (după gust)

  • 2–2,5 l apă

Mod de preparare

  1. Fierbe afumătura
    Taie afumătura în bucăți potrivite și pune-o la fiert în apă rece. Las-o să fiarbă la foc mic 30–40 de minute, până când carnea devine fragedă și își lasă aroma în zeamă.

  2. Pregătește legumele
    Curăță ceapa, morcovul și rădăcina de pătrunjel/țelină și toacă-le mărunt. Într-o oală separată, încinge uleiul sau untura și călește ceapa până devine sticloasă. Adaugă morcovul și rădăcina, apoi boiaua, amestecând rapid.

  3. Unește gusturile
    Toarnă călirea peste afumătura fiartă. Adaugă cartofii curățați și tăiați cuburi potrivite, foile de dafin, sare și piper.

  4. Lasă ciorba să fiarbă
    Fierbe totul la foc potrivit încă 20–25 de minute, până când cartofii sunt bine pătrunși.

  5. Acrește și aromatizează
    Potrivește gustul cu oțet sau zeamă de varză și adaugă leușteanul tocat fin. Mai lasă ciorba 2–3 minute pe foc, apoi oprește.

Secrete pentru o ciorbă ca la țară

  • Zeama de varză oferă un gust autentic, mai ales iarna.

  • Ciolanul afumat dă cea mai bogată aromă, dar și costița este excelentă.

  • Dacă vrei o ciorbă mai legată, zdrobește 1–2 bucăți de cartof în oală.

  • Servește cu pâine de casă, ceapă roșie sau ardei iute.

Ciorba de cartofi cu afumătură se mănâncă fierbinte, eventual cu o lingură de smântână deasupra (opțional) și este chiar mai gustoasă a doua zi, când aromele se leagă și mai bine.

O rețetă simplă, tradițională, care adună familia la masă și face iarna mai blândă.

