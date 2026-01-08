Ciorbă de cartofi cu afumătură pentru zile friguroase: Rețeta tradițională

Este o rețetă simplă, sățioasă și plină de aromă, ideală după o zi friguroasă.
Ingrediente (4–6 porții)
-
500 g afumătură (costiță, ciolan sau kaiser)
-
1 kg cartofi
-
1 ceapă mare
-
1 morcov
-
1 rădăcină mică de pătrunjel sau țelină (opțional)
-
2 linguri ulei sau o lingură de untură
-
1 lingură boia dulce (opțional, pentru culoare)
-
2 foi de dafin
-
sare, piper, după gust
-
1 legătură leuștean sau pătrunjel verde
-
1–2 linguri oțet sau zeamă de varză (după gust)
-
2–2,5 l apă
Mod de preparare
-
Fierbe afumătura
Taie afumătura în bucăți potrivite și pune-o la fiert în apă rece. Las-o să fiarbă la foc mic 30–40 de minute, până când carnea devine fragedă și își lasă aroma în zeamă.
-
Pregătește legumele
Curăță ceapa, morcovul și rădăcina de pătrunjel/țelină și toacă-le mărunt. Într-o oală separată, încinge uleiul sau untura și călește ceapa până devine sticloasă. Adaugă morcovul și rădăcina, apoi boiaua, amestecând rapid.
-
Unește gusturile
Toarnă călirea peste afumătura fiartă. Adaugă cartofii curățați și tăiați cuburi potrivite, foile de dafin, sare și piper.
-
Lasă ciorba să fiarbă
Fierbe totul la foc potrivit încă 20–25 de minute, până când cartofii sunt bine pătrunși.
-
Acrește și aromatizează
Potrivește gustul cu oțet sau zeamă de varză și adaugă leușteanul tocat fin. Mai lasă ciorba 2–3 minute pe foc, apoi oprește.
Secrete pentru o ciorbă ca la țară
-
Zeama de varză oferă un gust autentic, mai ales iarna.
-
Ciolanul afumat dă cea mai bogată aromă, dar și costița este excelentă.
-
Dacă vrei o ciorbă mai legată, zdrobește 1–2 bucăți de cartof în oală.
-
Servește cu pâine de casă, ceapă roșie sau ardei iute.
Ciorba de cartofi cu afumătură se mănâncă fierbinte, eventual cu o lingură de smântână deasupra (opțional) și este chiar mai gustoasă a doua zi, când aromele se leagă și mai bine.
O rețetă simplă, tradițională, care adună familia la masă și face iarna mai blândă.