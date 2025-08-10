Cocktail de vară. Cum să prepari spritz spaniol cu 3 ingrediente

Este un cocktail răcoritor, cu conținut scăzut de alcool.

Ce vin să alegi

Vinurile de masă ieftine sunt alegerea tradițională pentru prepararea acestui cocktail dar este de preferat să alegi vinurile mai ușoare, acidulate, cu arome de fructe.

Pinot Noir: Acest vin roșu este ușor de băut și este plin de arome strălucitoare de cireșe și fructe de pădure. Moliciunea și subtilitatea sa îl fac un cocktail răcoritor și delicat.

Gamay (sau Beaujolais francez): Cunoscut pentru textura sa ușoară și aromele strălucitoare de fructe roșii, este răcoritor atunci când este răcoritor, făcând băutura strălucitoare și crocantă.

Garnacha (sau Grenache): Acest vin roșu fin, cu textură medie, cu arome de căpșuni și prune coapte, este mai puțin tanin decât alte vinuri roșii și are o rotunjime caldă și fructată.

Valpolicella (sau Cupaj Corvina): Acest vin roșu italian este vioi, cu note acrișoare de cireșe și merișoare și un final curat și sec. Aciditatea sa acrișoară și textura slabă mențin băutura ușoară.

Cum alegi sucul

Într-un Tinto de Verano excelent, sucul cu care amesteci vinul modelează aroma finală la fel de mult ca și vinul.

Sucuri clasice cu lămâie și lime: Aceste alegeri standard - Sprite, 7UP și sucuri cu lămâie și lime de marcă - sunt strălucitoare, citrice, curate și suficient de dulci. Echilibrulîntre aromă și efervescență adaugă vinului un plus de savoare. De asemenea, sunt consistente și accesibile ca preț.

Sucuri prebiotice: Sucurile, precum Olipop și Poppi, tind să fie mai dulci și doar ușor acrișoare, chiar dacă conțin mai puțin zahăr. Stoarce mai multă lime sau suc de lămâie pentru a echilibra dulceața.

Apă carbogazoasă cu lămâie și lime + sirop simplu: Folosește apă carbogazoasăsau aromatizată pentru a controla dulceața, adăugând doar o notă de sirop simplu. Siropul simplu cu lămâie și lime este și mai bun. Rezultă o băutură proaspătă și ușoară.

Rețetă de spritz spaniol

Ingrediente

-Cuburi de gheață

-50 ml de vin roșu sec

-90 ml de sifon cu lămâie și lime sau o variantă a acestuia, cum ar fi Sprite Chill Cherry Lime

-15 ml de suc de lime proaspăt stors

-lime sau lămâie, opțional

Umple un pahar pe jumătate cu gheață. Adaugăvinul roșu, sifonul și sucul de lime în pahar și amestecă ușor pentru a le combina. Decorează cu citrice, dacă dorești, și servește imediat.

Mod de preparare

Flexibilitate: Această rețetă este incredibil de lejeră. Raportul de 2:3 dintre vin și sifon este un punct de plecare excelent, dar ajustează-l după preferințe.

Răcește ingredientele: Șine vinul roșu la frigider vara, dar păstrează și câteva cutii de vin în frigider, special pentru această băutură.

Nu sări peste sucul proaspăt:Poți să combine lămâa cu lime Indiferent ce alegi, prospețimea face diferența în ceea ce privește strălucirea și aroma generală.

Pregătește pentru mulți oameni: Calculează porțiile dorite și înmulțește-le. De exemplu, folosește 450 ml de vin roșu, 600 ml de sifon lămâie-lime și 120 ml de suc proaspăt de lime pentru 8 porții. Adaugă gheață în pahare individuale, nu în carafă, pentru a evita diluarea, notează aol.com.