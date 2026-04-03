Cum să prepari acasă cartofii prăjiți de la McDonald's

Știința din spatele cartofilor aurii: Nu este vorba doar de ulei

Dacă crezi că este un secret că cartofii prăjiți de la McDonald's sunt doar în „ulei special”, te înșeli. Este un proces. Pentru acea textură perfectă – crocantă la exterior ca o unghie proaspăt vopsită, moale la interior ca un nor într-o îmbrățișare de mătase – ai nevoie de mai mult decât foc și cartofi, potrivit citymagazine.si.

Alegerea cartofiilor potriviți

Prima este alegerea soiului potrivit. Uită de cartofii noi, care sunt plini de apă și potriviți doar pentru salate delicate. Ai nevoie de cartofi vechi care au suficient amidon pentru a rezista la toate torturile la care îi vom supune.

Cum să pregătești cartofii

Prima greșeală pe care o fac amatorii? Taie cartofii și îi aruncă direct într-o tigaie încinsă. Acesta este păcatul culinar numărul unu. Pentru a obține acea culoare deschisă caracteristică și pentru a preveni să se întunece prea tare în timpul coacerii (din cauza caramelizării zaharurilor), trebuie să fie înmuiați.

Tăiați cartofii în bastonașe subțiri (de aproximativ 0,5 cm grosime) și înmuiați-i în apă rece cu gheață timp de cel puțin o jumătate de oră. Acest lucru va îndepărta excesul de amidon de la suprafață. Însă adevărații profesioniști adaugă în apă un vârf de cuțit de zahăr și o lingură de sirop de porumb. De ce? În mod ironic, această cantitate mică de zahăr ajută la obținerea acelei culori galben-aurii uniforme pe care o iubim cu toții.

Prăjire dublă: O singură dată nu este suficient

Prima prăjire are loc la o temperatură mai scăzută (în jur de 160°C). Scopul ei nu este de a face cartofii prăjiți crocanți, ci de a-i găti până la miez. După aproximativ trei minute, îi scoți și îi congelezi.

Congelarea înainte de prăjire din nou face ca umiditatea din cartof să formeze cristale, care se evaporă în timpul prăjirii din nou, creând acele mici pungi de aer care oferă textura crocantă potrivită.

Când ești gata să servești, încălzește uleiul la 190°C. Pune cartofii prăjiți congelați în apa fierbinte timp de un minut sau două, până când devin perfect aurii. Și când îi scoți? Sărarea este o artă. Nu folosi sare de mare grunjoasă, care se va scufunda pur și simplu pe fundul cratiței. Folosește sare fin măcinată, care se va agăța de fiecare suprafață crocantă.

Adaugă un strop de grăsime de vită sau aromă naturală de vită în ulei (dacă nu ești vegan).

Rețeta cartofilor de la McDonald's

Ingrediente

-4 cartofi mari cu amidon

-1 litru de ulei vegetal (pentru prăjit)

-1 lingură de sirop de porumb (opțional, dar recomandat)

-Apă rece ca gheața

-Multă sare fină

Proces în cinci pași:

Tăiere: Creează breton simetric pe care chiar și cel mai strict critic de modă l-ar aproba.

Irigare: Apa cu gheață și siropul de porumb sunt cei mai buni prieteni ai tăi pentru următoarele 30 de minute.

Uscare: Fiecare băț trebuie să fie complet uscat înainte de a atinge uleiul. Apa și uleiul sunt dușmani mai răi decât două vedete în aceeași rochie pe covorul roșu.

Pre-prăjire și congelare: Gătește-l în ulei, apoi pune-l la congelator timp de cel puțin 2 ore.

Punct culminant: Prăjire rapidă la temperatură înaltă și sărare imediată.

Servește-l într-un bol frumos, deschide-ți sucurile preferate și bucură-te de savoarea lor.