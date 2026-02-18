Meniu american: Cum să prepari acasă cel mai bun cheeseburger

x close
de Redacția Jurnalul    |    18 Feb 2026   •   22:45
Sursa foto: Carnea tocată se prepară în tigaie, 3 minute pe fiecare parte.

În emisiunea „Meniu de vedetă”, Chef Horia Manea dezvăluie un meniu american clasic – salată coleslaw crocantă, cheeseburger suculent și brownies.

Accentul se pune pe burger, care cucerește prin caramelizarea cepei în ulei de măsline și zahăr, plus brânză cheddar topită perfect peste carne lăsată trei minute pe fiecare parte.

Salata coleslaw

Combinație de 400 g varză albă tocată, 150 g morcov ras, 120 g maioneză, 80 g iaurt, 15 ml oțet, 5 g zahăr, sare, piper și ulei de măsline. Se amestecată rapid pentru un crunch irezistibil.

Cheeseburger vedetă

Din 600 g carne de vită pentru burger, prăjită scurt în tigaie cu ulei de măsline, se lasă 3 minute pe parte. Brânza cheddar se topește deasupra.

Chiflele unse cu ketchup și maioneză se asamblează cu salată verde, felii de roșie, ceapă caramelizată dulce-acrișoară.

Caramelizarea cepei e cheia, adaugă zahăr și gătește lent în ulei de măsline pentru dulceață intensă.

Brownies american

Se prepară din 200 g ciocolată neagră, 150 grame unt, 3 ouă, 150 grame zahăr și 100 grame făină. Se topeşte untul împreună cu ciocolată, prin tehnica bain marie. Se amestecă apoi ciocolata topită, zahărul, ouăle bătute şi făina, vitându-se f ormarea cocoloașelor. Compoziţia se toarnă într-o tavă tapetată cu unt şi făină. Se lasă la cuptor, la 180 de grade, timp de 30 de minute, notează spynews.ro.

