Cum să faci cel mai bun must la tine acasă

Parfumat, dulce și plin de nutrienți, mustul este un adevărat simbol al sezonului.

Mustul este sucul proaspăt obținut din struguri, înainte de fermentare. Este nealcoolic, natural și bogat în vitamine, minerale și antioxidanți.

Cum se face mustul – Pași simpli

Culegerea strugurilor

Alege struguri bine copți, dulci și sănătoși, preferabil din soiuri aromate. Zdrobirea strugurilor

Strugurii se zdrobesc fie manual (tradițional), fie cu ajutorul unei prese speciale. Strecurarea

Sucul obținut se strecoară pentru a elimina semințele și cojile, obținând astfel un must limpede. Păstrarea

Mustul se consumă rapid, deoarece fermentează natural și se transformă în vin. Pentru o durată mai mare de păstrare, se poate fierbe ușor (pastorizare) sau ține la frigider câteva zile.

Beneficiile mustului

Bogat în antioxidanți – conține resveratrol, care protejează inima și vasele de sânge.

Întărește sistemul imunitar – datorită conținutului ridicat de vitamina C.

Energizant natural – zaharurile din struguri oferă un plus de energie rapidă.

Bun pentru digestie – fibrele din pulpa de struguri ajută tranzitul intestinal.

Efect detoxifiant – ajută la eliminarea toxinelor din organism.

Cum consumăm mustul

Ca băutură proaspătă – rece, imediat după preparare.

În combinație cu fructe – sub formă de smoothie de sezon.

Ca bază pentru jeleu de must – desert tradițional în unele zone ale țării.

Sfaturi utile

Evită consumul în exces dacă ai diabet sau glicemie crescută – mustul are mult zahăr natural.

Consumă-l cât mai proaspăt, ideal în 24-48 de ore.

Dacă îl dorești mai limpede, lasă-l câteva ore la decantat înainte de a-l bea.

Mustul nu este doar o băutură de sezon, ci și un elixir natural pentru sănătate. Este modul perfect de a te bucura de rodul viei înainte de a deveni vin.