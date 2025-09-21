x close
Cum să faci cel mai bun must la tine acasă

Cum să faci cel mai bun must la tine acasă

de Andreea Tiron    |    21 Sep 2025   •   06:20
Cum să faci cel mai bun must la tine acasă
Sursa foto: Jurnalul/must

Toamna este anotimpul în care strugurii ajung la maturitate, iar mustul devine băutura preferată a multora.

Parfumat, dulce și plin de nutrienți, mustul este un adevărat simbol al sezonului.

Mustul este sucul proaspăt obținut din struguri, înainte de fermentare. Este nealcoolic, natural și bogat în vitamine, minerale și antioxidanți.

Cum se face mustul – Pași simpli

  1. Culegerea strugurilor
    Alege struguri bine copți, dulci și sănătoși, preferabil din soiuri aromate.

  2. Zdrobirea strugurilor
    Strugurii se zdrobesc fie manual (tradițional), fie cu ajutorul unei prese speciale.

  3. Strecurarea
    Sucul obținut se strecoară pentru a elimina semințele și cojile, obținând astfel un must limpede.

  4. Păstrarea
    Mustul se consumă rapid, deoarece fermentează natural și se transformă în vin. Pentru o durată mai mare de păstrare, se poate fierbe ușor (pastorizare) sau ține la frigider câteva zile.

Beneficiile mustului

Cum consumăm mustul

  • Ca băutură proaspătă – rece, imediat după preparare.

  • În combinație cu fructe – sub formă de smoothie de sezon.

  • Ca bază pentru jeleu de must – desert tradițional în unele zone ale țării.

Sfaturi utile

  • Evită consumul în exces dacă ai diabet sau glicemie crescută – mustul are mult zahăr natural.

  • Consumă-l cât mai proaspăt, ideal în 24-48 de ore.

  • Dacă îl dorești mai limpede, lasă-l câteva ore la decantat înainte de a-l bea.

Mustul nu este doar o băutură de sezon, ci și un elixir natural pentru sănătate. Este modul perfect de a te bucura de rodul viei înainte de a deveni vin.

