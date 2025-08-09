Cum se face zacusca de pește: Rețeta tradițională, pas cu pas

Combinația de legume coapte și pește adaugă un plus de savoare și proteine, transformând-o într-un preparat ideal pentru iarnă sau pentru o masă rapidă, dar consistentă. Rețeta este simplă, dar necesită răbdare și atenție la detalii pentru a obține un rezultat de excepție.

Ingrediente pentru zacusca de pește (pentru aproximativ 10 borcane de 400g)

1,5 kg pește (caras, crap, macrou sau orice pește cu puține oase)

2 kg vinete

1 kg ardei kapia

1 kg gogoșari

1 kg ceapă

500 ml suc de roșii sau roșii pasate

300-400 ml ulei

2-3 foi de dafin

1 lingură boabe de piper

Sare și piper după gust

Opțional: 1-2 linguri oțet (pentru un gust ușor acrișor)

Conservant (opțional, dacă nu sterilizezi borcanele)

Mod de preparare

1. Prepararea peștelui

Spală bine peștele, curăță-l de solzi și de măruntaie.

Fierbe-l în apă cu sare și foi de dafin timp de 20-30 minute.

După ce se răcește, dezosează-l cu grijă. Carnea se rupe în bucăți mici sau se poate toca.

2. Coacerea legumelor

Coace vinetele, ardeii și gogoșarii pe plită, la cuptor sau pe grătar.

Curăță-i de coajă și semințe, apoi toacă-i mărunt (sau dă-i prin mașina de tocat pentru o textură fină).

3. Călirea cepei

Toacă ceapa mărunt și călește-o în ulei până devine sticloasă.

Adaugă treptat ardeii și gogoșarii tocați, apoi vinetele și sucul de roșii.

Fierbe totul împreună timp de 30-40 minute, amestecând din când în când.

4. Adăugarea peștelui

După ce legumele sunt bine fierte, adaugă peștele și condimentele (foi de dafin, piper, sare).

Mai lasă pe foc 20-30 minute, până când amestecul scade ușor și capătă consistență.

5. Conservarea

Pune zacusca fierbinte în borcane sterilizate.

Închide-le ermetic cu capace și fierbe-le la bain-marie timp de 30-40 minute pentru o conservare sigură.

Lasă-le să se răcească sub o pătură groasă, apoi depozitează-le într-un loc răcoros și întunecos.

Sfaturi utile

Peștele fără oase este ideal, dar poți folosi și pește cu oase dacă ești atent la curățare.

Zacusca are un gust mai bun după 1-2 săptămâni de la preparare.

Se servește ca atare pe pâine prăjită sau alături de murături și mămăliguță.

Zacusca de pește este o conservă tradițională cu gust bogat, care adaugă un plus de valoare în cămara de iarnă. Merită efortul și timpul investit, pentru că rezultatul este o mâncare sănătoasă, gustoasă și autentic românească. Dacă nu ai încercat-o până acum, sezonul legumelor coapte este momentul ideal să o prepari!