Cum se face zacusca de pește: Rețeta tradițională, pas cu pas

Combinația de legume coapte și pește adaugă un plus de savoare și proteine, transformând-o într-un preparat ideal pentru iarnă sau pentru o masă rapidă, dar consistentă. Rețeta este simplă, dar necesită răbdare și atenție la detalii pentru a obține un rezultat de excepție.
Ingrediente pentru zacusca de pește (pentru aproximativ 10 borcane de 400g)
-
1,5 kg pește (caras, crap, macrou sau orice pește cu puține oase)
-
2 kg vinete
-
1 kg ardei kapia
-
1 kg gogoșari
-
1 kg ceapă
-
500 ml suc de roșii sau roșii pasate
-
300-400 ml ulei
-
2-3 foi de dafin
-
1 lingură boabe de piper
-
Sare și piper după gust
-
Opțional: 1-2 linguri oțet (pentru un gust ușor acrișor)
-
Conservant (opțional, dacă nu sterilizezi borcanele)
Mod de preparare
1. Prepararea peștelui
-
Spală bine peștele, curăță-l de solzi și de măruntaie.
-
Fierbe-l în apă cu sare și foi de dafin timp de 20-30 minute.
-
După ce se răcește, dezosează-l cu grijă. Carnea se rupe în bucăți mici sau se poate toca.
2. Coacerea legumelor
-
Coace vinetele, ardeii și gogoșarii pe plită, la cuptor sau pe grătar.
-
Curăță-i de coajă și semințe, apoi toacă-i mărunt (sau dă-i prin mașina de tocat pentru o textură fină).
3. Călirea cepei
-
Toacă ceapa mărunt și călește-o în ulei până devine sticloasă.
-
Adaugă treptat ardeii și gogoșarii tocați, apoi vinetele și sucul de roșii.
-
Fierbe totul împreună timp de 30-40 minute, amestecând din când în când.
4. Adăugarea peștelui
-
După ce legumele sunt bine fierte, adaugă peștele și condimentele (foi de dafin, piper, sare).
-
Mai lasă pe foc 20-30 minute, până când amestecul scade ușor și capătă consistență.
5. Conservarea
-
Pune zacusca fierbinte în borcane sterilizate.
-
Închide-le ermetic cu capace și fierbe-le la bain-marie timp de 30-40 minute pentru o conservare sigură.
-
Lasă-le să se răcească sub o pătură groasă, apoi depozitează-le într-un loc răcoros și întunecos.
Sfaturi utile
-
Peștele fără oase este ideal, dar poți folosi și pește cu oase dacă ești atent la curățare.
-
Zacusca are un gust mai bun după 1-2 săptămâni de la preparare.
-
Se servește ca atare pe pâine prăjită sau alături de murături și mămăliguță.
Zacusca de pește este o conservă tradițională cu gust bogat, care adaugă un plus de valoare în cămara de iarnă. Merită efortul și timpul investit, pentru că rezultatul este o mâncare sănătoasă, gustoasă și autentic românească. Dacă nu ai încercat-o până acum, sezonul legumelor coapte este momentul ideal să o prepari!