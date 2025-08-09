Cum se face zacusca de pește: Rețeta tradițională, pas cu pas

x close
de Andreea Tiron    |    09 Aug 2025   •   06:40
Zacusca de pește este o variantă gustoasă și hrănitoare a celebrei zacusci tradiționale românești.

Combinația de legume coapte și pește adaugă un plus de savoare și proteine, transformând-o într-un preparat ideal pentru iarnă sau pentru o masă rapidă, dar consistentă. Rețeta este simplă, dar necesită răbdare și atenție la detalii pentru a obține un rezultat de excepție.

Ingrediente pentru zacusca de pește (pentru aproximativ 10 borcane de 400g)

  • 1,5 kg pește (caras, crap, macrou sau orice pește cu puține oase)

  • 2 kg vinete

  • 1 kg ardei kapia

  • 1 kg gogoșari

  • 1 kg ceapă

  • 500 ml suc de roșii sau roșii pasate

  • 300-400 ml ulei

  • 2-3 foi de dafin

  • 1 lingură boabe de piper

  • Sare și piper după gust

  • Opțional: 1-2 linguri oțet (pentru un gust ușor acrișor)

  • Conservant (opțional, dacă nu sterilizezi borcanele)

Mod de preparare

1. Prepararea peștelui

  • Spală bine peștele, curăță-l de solzi și de măruntaie.

  • Fierbe-l în apă cu sare și foi de dafin timp de 20-30 minute.

  • După ce se răcește, dezosează-l cu grijă. Carnea se rupe în bucăți mici sau se poate toca.

2. Coacerea legumelor

  • Coace vinetele, ardeii și gogoșarii pe plită, la cuptor sau pe grătar.

  • Curăță-i de coajă și semințe, apoi toacă-i mărunt (sau dă-i prin mașina de tocat pentru o textură fină).

3. Călirea cepei

  • Toacă ceapa mărunt și călește-o în ulei până devine sticloasă.

  • Adaugă treptat ardeii și gogoșarii tocați, apoi vinetele și sucul de roșii.

  • Fierbe totul împreună timp de 30-40 minute, amestecând din când în când.

4. Adăugarea peștelui

  • După ce legumele sunt bine fierte, adaugă peștele și condimentele (foi de dafin, piper, sare).

  • Mai lasă pe foc 20-30 minute, până când amestecul scade ușor și capătă consistență.

5. Conservarea

  • Pune zacusca fierbinte în borcane sterilizate.

  • Închide-le ermetic cu capace și fierbe-le la bain-marie timp de 30-40 minute pentru o conservare sigură.

  • Lasă-le să se răcească sub o pătură groasă, apoi depozitează-le într-un loc răcoros și întunecos.

Sfaturi utile

  • Peștele fără oase este ideal, dar poți folosi și pește cu oase dacă ești atent la curățare.

  • Zacusca are un gust mai bun după 1-2 săptămâni de la preparare.

  • Se servește ca atare pe pâine prăjită sau alături de murături și mămăliguță.

Zacusca de pește este o conservă tradițională cu gust bogat, care adaugă un plus de valoare în cămara de iarnă. Merită efortul și timpul investit, pentru că rezultatul este o mâncare sănătoasă, gustoasă și autentic românească. Dacă nu ai încercat-o până acum, sezonul legumelor coapte este momentul ideal să o prepari!

