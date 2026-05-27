Delicatesa de 1.000 de euro per kilogram, pe care românii o consideră o buruiană

În restaurantele de lux din Belgia și Franța, un kilogram de hamei poate ajunge să coste și 1.000 de euro.

„Aurul alb” al gastronomiei

Considerați „aurul alb” al gastronomiei, mugurii de hamei sunt lăstari tineri ai plantei folosite în producția berii. Aceștia apar doar primăvara, în lunile martie și aprilie, și sunt recoltați manual, într-un proces extrem de dificil și îndelungat.

Potrivit producătorilor europeni, recoltarea unui singur kilogram poate necesita până la două ore de muncă intensă, iar fiecare mugure cântărește doar unu-două grame. În plus, plantele trebuie îngrijite atent, iar recolta anuală este foarte limitată, ceea ce contribuie semnificativ la prețul ridicat.

În bucătăria occidentală, mugurii de hamei sunt apreciați pentru gustul lor fin, ușor amărui, asemănător sparanghelului alb premium. Sunt gătiți în special sotați în unt, cu sare și lămâie, și sunt serviți alături de pește, carne albă sau cartofi.

Proprietățile mugurilor de hamei

Pe lângă valoarea gastronomică, acești lăstari sunt apreciați și pentru proprietățile nutritive.

Sunt bogați în fibre, vitamine și antioxidanți și conțin compuși despre care specialiștii spun că pot contribui la relaxare și la îmbunătățirea somnului.

O plantă ignorată în România

Paradoxal, planta crește spontan și în România, în special în zone umede, pe marginea pădurilor, în lunci sau pe lângă garduri vechi. În trecut, mugurii de hamei erau folosiți frecvent în bucătăria tradițională românească, în preparate asemănătoare celor cu urzici sau ștevie. Rețetele vechi includeau ciorbe, tocănițe sau combinații cu ouă și usturoi.

Astăzi însă, în timp ce în Occident sunt considerați o delicatesă exclusivistă, în România planta este adesea ignorată, deși poate fi găsită cu ușurință în numeroase regiuni ale țării, potrivit stiripesurse.ro.

Mugurii de hamei sunt printre cele mai scumpe produse alimentare din lume, alături de ciupercile japoneze matsutake, cartofii Bonnotte din Franța sau rădăcina autentică de wasabi, toate apreciate pentru raritate, dificultatea cultivării și cererea ridicată din gastronomia premium.