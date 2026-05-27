Minune la Spitalul „Grigore Alexandrescu”: Patru vieți salvate în urma primei prelevări de organe din acest an

"La Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Grigore Alexandrescu a avut loc astăzi o intervenţie de prelevare de organe de la un donator, aflat în moarte cerebrală, după ce familia acestuia şi-a exprimat acordul pentru donarea de organe. Este prima prelevare de organe realizată în acest an la Spitalul Clinic de Urgenţe pentru Copii Grigore Alexandrescu Bucureşti, iar prin acest gest de profund altruism, donatorul va salva patru vieţi", a informat Agenţia Naţională de Transplant (ANT) într-un comunicat remis presei.



Potrivit sursei citate, în cursul zilei vor fi efectuate patru transplanturi în două spitale din Bucureşti.



Astfel, cordul prelevat va fi transplantat la Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti (Floreasca) unui pacient în vârstă de 50 de ani.



La Institutul Clinic Fundeni vor fi realizate două transplanturi renale pentru doi tineri de 20 de ani, precum şi un transplant hepatic pentru un pacient de 17 ani.



"În cea mai grea clipă posibilă, familia sa a găsit puterea de a oferi altor oameni şansa la viaţă. Mulţumim pentru generozitate, pentru curaj şi pentru lecţia de umanitate pe care o oferă întregii societăţi. Datorită acestui gest, patru pacienţi primesc astăzi şanse la viaţă", a declarat directorul executiv al ANT, Guenadiy Vatachki, citat în comunicat.



"Pentru un tânăr de 17 ani, acest transplant înseamnă şansa la o viaţă normală. Astfel de intervenţii nu ar fi posibile fără solidaritatea extraordinară a familiilor care aleg să transforme durerea într-un dar nepreţuit pentru alţi pacienţi", a afirmat medicul Vlad Braşoveanu, cel care va realiza transplantul hepatic la Institutul Clinic Fundeni.



Profesorul dr. Horaţiu Moldovan, coordonatorul echipei care va efectua transplantul cardiac la Spitalul Floreasca, a spus că pacientul care va primi cordul are 50 de ani şi suferă de cardiomiopatie dilatativă.



"Este pentru prima dată când la Floreasca realizăm un transplant cardiac la un pacient, care a suferit anterior o altă intervenţie chirurgicală cardiacă. Totodată, acesta este al treilea transplant de cord efectuat în acest an în cadrul spitalului nostru", a precizat Moldovan.

