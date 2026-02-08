x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Timp liber Culinar Desert de post cu aromă mediteraneană: Cum să prepari halva grecească cu griș

Desert de post cu aromă mediteraneană: Cum să prepari halva grecească cu griș

de Redacția Jurnalul    |    08 Feb 2026   •   17:00
Desert de post cu aromă mediteraneană: Cum să prepari halva grecească cu griș
Sursa foto: Halvaua este un desert delicios care poat fi consumat și în perioadele de post.

Halvaua grecească cu griș este unul dintre cele mai iubite deserturi din bucătăria grecească și spațiul balcanic, fiind apreciată mai ales în perioadele de post.

Textura  este densă, dar moale și ușor nisipoasă, iar aroma caldă este completată de note de scorțișoară, citrice și nuci. Gustul variază în funcție de metodele de preparare și de adaosurile folosite: stafide, coajă de portocală confiată sau bucățele de migdale prăjite, care pot transforma desertul într-o variantă mai complexă și parfumată, potrivit catine.ro.

Rețetă de halva cu griș

Ingrediente

  • 200 ml ulei

  • 400 g griș

  • 600 g zahăr

  • 800 ml apă

  • coaja rasă de la 1 portocală sau lămâie

  • 1 baton de scorțișoară sau 1 linguriță scorțișoară măcinată

  • 1 linguriță extract de vanilie

  • scorțișoară măcinată, nuci, migdale sau fistic tocate

  • semințe de susan, opțional

Mod de preparare 

Siropul: Într-o cratiță, pune apă, zahăr, coaja de citrice și scorțișoara. Fierbe 5-7 minute până se dizolvă zahărul și se formează un sirop aromat.

Grișul: Într-o cratiță largă, încălzește uleiul la foc mediu și prăjește grișul, amestecând continuu, până devine auriu și aromat, aproximativ 8-10 minute.

Combinarea: Toarnă cu grijă siropul fierbinte peste griș, amestecând constant. Pune din nou pe foc mic până compoziția devine densă și lucioasă.

Finisarea: Adaugă extractul de vanilie, transferă halvaua într-o formă umezită sau unsă cu ulei și nivelează suprafața. Lasă să se răcească complet.

Servirea: Răstoarnă desertul pe un platou sau taie-l direct din formă. Presară scorțișoară și nuci tocate.

Sfaturi și variante

Pentru un gust mai intens, înlocuiește o parte din apă cu suc de portocale.

Pentru o variantă mai puțin dulce, folosește 500 g.

Poți adăuga stafide, coajă de portocală confiată sau bucățele de migdale prăjite pentru un plus de aromă.

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: retete halva
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri