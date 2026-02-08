Desert de post cu aromă mediteraneană: Cum să prepari halva grecească cu griș

Textura este densă, dar moale și ușor nisipoasă, iar aroma caldă este completată de note de scorțișoară, citrice și nuci. Gustul variază în funcție de metodele de preparare și de adaosurile folosite: stafide, coajă de portocală confiată sau bucățele de migdale prăjite, care pot transforma desertul într-o variantă mai complexă și parfumată, potrivit catine.ro.

Rețetă de halva cu griș

Ingrediente

200 ml ulei

400 g griș

600 g zahăr

800 ml apă

coaja rasă de la 1 portocală sau lămâie

1 baton de scorțișoară sau 1 linguriță scorțișoară măcinată

1 linguriță extract de vanilie

scorțișoară măcinată, nuci, migdale sau fistic tocate

semințe de susan, opțional

Mod de preparare

Siropul: Într-o cratiță, pune apă, zahăr, coaja de citrice și scorțișoara. Fierbe 5-7 minute până se dizolvă zahărul și se formează un sirop aromat.

Grișul: Într-o cratiță largă, încălzește uleiul la foc mediu și prăjește grișul, amestecând continuu, până devine auriu și aromat, aproximativ 8-10 minute.

Combinarea: Toarnă cu grijă siropul fierbinte peste griș, amestecând constant. Pune din nou pe foc mic până compoziția devine densă și lucioasă.

Finisarea: Adaugă extractul de vanilie, transferă halvaua într-o formă umezită sau unsă cu ulei și nivelează suprafața. Lasă să se răcească complet.

Servirea: Răstoarnă desertul pe un platou sau taie-l direct din formă. Presară scorțișoară și nuci tocate.

Sfaturi și variante

Pentru un gust mai intens, înlocuiește o parte din apă cu suc de portocale.

Pentru o variantă mai puțin dulce, folosește 500 g.

Poți adăuga stafide, coajă de portocală confiată sau bucățele de migdale prăjite pentru un plus de aromă.