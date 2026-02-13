Desert de poveste: Rețetă de Pavlova cu cremă de mentă și fructe proaspete

Totodată, versiunea mini vine cu un echilibru perfect între gustul crocant, cremă aromată și fructe proaspete.

Rețetă de mini Pavlova

Bezea

Pregătirea începe cu bezeaua, elementul esențial al Pavlovei.

Pentru 4 porții ai nevoie de:

4 albușuri de ou

200 g zahăr tos fin

1 linguriță amidon de porumb

1 linguriță oțet alb sau zeamă de lămâie

1 praf de sare

Albușurile se bat cu sarea până formează spumă densă, apoi se adaugă treptat zahărul. Amidonul și oțetul se încorporează delicat, pentru a păstra aerarea. Bezelele se modelează sub formă de „cuib” și se coc la 110°C timp de 75–90 de minute, apoi se răcesc complet în cuptor pentru a evita crăparea.

Cremă de mentă

Crema conferă desertului aromă, culoare și senzația de prospețime.

Ingrediente:

250 ml smântână pentru frișcă

2 linguri zahăr pudră

1 linguriță extract natural de mentă

1–2 picături colorant verde alimentar (opțional)

Smântâna rece se bate până se îngroașă, se adaugă zahărul și extractul de mentă, obținând o frișcă fermă și cremoasă. Crema se păstrează la frigider până la asamblare.

Asamblare și prezentare

Pavlovele se asamblează chiar înainte de servire:

Așază bezeaua pe farfurie.

Umple „cuibul” cu cremă de mentă, folosind poșul sau lingura pentru un aspect elegant.

Decorează cu jumătăți de căpșuni și frunze proaspete de mentă.

Desertul se servește imediat pentru a păstra contrastul dintre bezeaua crocantă și crema fină. Bezelele neasamblate pot fi păstrate la temperatura camerei până la 2 zile, iar crema la frigider până la 24 de ore, potrirvit hellotaste.ro.

Sfaturi utile

Adaugă zahărul treptat pentru a obține o bezea stabilă și fină.

Nu coace la temperaturi ridicate, pentru a evita culoarea închisă și textura casantă.

Infuzează smântâna cu frunze de mentă înainte de batere.

În loc de căpșuni, poți folosi zmeură, fructe de pădure sau piersici feliate.

Crema de mentă poate fi înlocuită cu cremă de lămâie pentru o variantă la fel de rafinată.