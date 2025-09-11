Desert sofisticat: Cum să prepari acasă tartă cu smochine și mascarpone

Aluatul fraged și ușor untos se întâlnește cu crema delicată de mascarpone, iar smochinele proaspete, caramelizate ușor cu miere în cuptor, adaugă un contrast dulce și parfumat.

Aspectul este spectaculos, cu felii mov-roz de smochine ce contrastează cu albul cremei, iar gustul echilibrează dulceața naturală a fructelor, brânza cremoasă și aromele mierii. Tarta se servește rece, cu o textură catifelată, sau ușor caldă, pentru intensificarea aromelor și caramelizarea mierii.

Rețetă de tartă cu smochine și mascarpone

Ingredientele

-250 g făină, 125 g unt, 50 g zahăr pudră, 1 gălbenuș, 2-3 linguri apă rece, 250 g mascarpone, 200 ml smântână pentru frișcă, 3 linguri miere, 6–8 smochine, extract de vanilie și miez de nucă.

Mod de preparare

Rețeta presupune prepararea unui aluat simplu, cu făină, unt, zahăr pudră, gălbenuș și un praf de sare, care după o perioadă de relaxare la rece se coace pentru circa 25 de minute. Crema se obține din mascarpone amestecat cu frișcă bătută, miere și extract de vanilie, iar smochinele feliate se așază deasupra, împreună cu miez de nucă tocat.

Tarta poate fi trecută 5 minute sub grill pentru caramelizarea mierii pe fructe. Decorul cu frunze de mentă adaugă prospețime și culoare.

amestecat și necesită o refrigerare de 30 de minute. După coacere, se adaugă crema fină de mascarpone, apoi smochinele și mierea. Optional, nucile pot fi rumenite.

Pentru pasionații smochinelor, se recomandă și dulceața fără zahăr ca variantă de conservare pentru iarnă.

Această tartă sofisticată este ideală pentru o cină festivă sau un răsfăț de seară, evidențiind eleganța și savoarea bucătăriei franceze cu influențe mediteraneene, potrivit hellotaste.ro.