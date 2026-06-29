Desert de vară: Cum să prepari rapid brioșe cu caise pentru toată familia

Cu un echilibru între textura fină a aluatului și gustul ușor acrișor al fructelor coapte, aceste brioșe sunt potrivite atât pentru micul dejun, cât și pentru gustări.

Un desert de sezon, simplu și versatil

Brioșele cu caise se prepară rapid din ingrediente accesibile. În mai puțin de o oră este gata un desert pufos și parfumat, ideal pentru perioadele calde ale anului.

Pe măsură ce se coc, fructele își eliberează sucul în interiorul aluatului, contribuind la o textură fragedă și umedă, care se menține chiar și după câteva zile. Aroma de vanilie și notele fine de lămâie completează gustul fructelor, oferind un desert echilibrat, care nu necesită decoruri complicate.

Rețetă de brioșe cu caise

Ingrediente (12 porții)

250 g făină

150 g zahăr

10 g praf de copt

1 praf de sare

2 ouă

120 ml lapte

100 ml ulei de floarea-soarelui

1 linguriță extract de vanilie

250 g iaurt natural

350 g caise coapte

coaja rasă de la ½ lămâie

zahăr pudră (opțional)

Mod de preparare

Cuptorul se preîncălzește la 180°C, iar tava pentru brioșe se tapetează cu hârtii speciale.

Caisele se spală, se curăță de sâmburi și se taie parțial în cuburi, păstrând câteva jumătăți pentru decor.

Separa, se amestecă ingredientele uscate, iar într-un alt bol se bat ouăle cu zahărul până devin deschise la culoare. Se adaugă apoi laptele, iaurtul, uleiul, vanilia și coaja de lămâie.

Compoziția uscată se încorporează treptat, amestecând ușor, doar până la omogenizare. La final se adaugă cuburile de caise.

Aluatul se distribuie în forme, care se umplu aproximativ trei sferturi. Deasupra fiecărei brioșe se așază o jumătate de caisă.

Coacerea durează între 22 și 28 de minute, până când brioșele devin aurii și trec testul scobitorii. După coacere, acestea se lasă la răcit, apoi pot fi pudrate cu zahăr.

Sfaturi pentru un rezultat reușit

Specialiștii în patiserie recomandă utilizarea caiselor bine coapte dar ferme și evitarea amestecării excesive a aluatului pentru a păstra textura aerată. De asemenea, ingredientele la temperatura camerei contribuie la o creștere uniformă.

Rețeta poate fi adaptată ușor și cu alte fructe de sezon, precum piersici, nectarine sau prune, păstrând aceeași bază de aluat.

Cum se păstrează

Brioșele se mențin proaspete timp de 2–3 zile dacă sunt depozitate într-un recipient închis ermetic, la temperatura camerei. De asemenea, pot fi congelate până la două luni și decongelate lent fără a-și pierde textura, potrivit retetefeldefel.ro.