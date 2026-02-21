Desertul tradițional din Orientul Mijlociu. Îmbină simplitatea aluatului cu rafinamentul aromelor

Sunt mici, pufoase și au o textură poroasă pe o singură parte, caracteristică esențială a rețetei.

După coacere, acestea sunt umplute cu diverse ingrediente – de la nuci și creme dulci, până la ashta, o cremă arabă pe bază de lapte și amidon – apoi sunt prăjite sau coapte și, la final, însiropate generos.

Siropul parfumat, aromat cu apă de flori de portocal sau de trandafiri, completează desertul printr-un contrast plăcut de gusturi și texturi.

Cum se prepară clătitele Atayef

Un element distinctiv al clătitelor Atayef este modul de preparare. Acestea se coc exclusiv pe o singură parte, ceea ce le păstrează moi și elastice, ideale pentru umplere și sigilare.

Suprafața plină de mici bule indică un aluat bine fermentat, capabil să absoarbă eficient siropul aromat.

În varianta tradițională, umplutura este realizată din nuci tocate, zahăr și scorțișoară, însă rețeta cunoaște numeroase adaptări regionale și familiale.

Prepararea atayef-ului presupune mai multe etape distincte – realizarea aluatului, a umpluturii și a siropului – însă fiecare este relativ simplă și accesibilă.

După umplere, clătitele sunt sigilate sub formă de semilună și prăjite până devin crocante sau coapte la cuptor pentru o variantă mai ușoară.

Pasul final, esențial, este turnarea siropului rece peste desertul fierbinte, creând un contrast termic și aromatic specific, potrivit catine.ro.

Aceste clătite sunt considerate un desert ideal pentru mesele festive și ocaziile speciale, dar și o alternativă aromată la dulciurile clasice, oferind o incursiune autentică în bucătăria orientală.