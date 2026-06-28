Desertul verii: înghețata de pepene, răcoritoare și cu puține calorii

Înghețata de pepene a devenit unul dintre cele mai populare deserturi ale sezonului, fiind apreciată pentru gustul său dulce, natural și pentru conținutul redus de calorii. Rețeta este simplă, iar rezultatul este un desert răcoritor, perfect pentru copii și adulți.

Există cu adevărat înghețata de pepene?

Da. În multe țări, înghețata de pepene verde este considerată un desert sănătos și este preparată atât în variante artizanale, cât și industriale. Unele rețete folosesc exclusiv pepene congelat, în timp ce altele includ iaurt, lapte de cocos sau suc de lămâie pentru o textură mai cremoasă.

Datorită conținutului ridicat de apă, pepenele verde se transformă ușor într-un sorbet natural, fără a fi nevoie de cantități mari de zahăr.

De ce este atât de apreciată

Pepenele verde conține peste 90% apă și este bogat în vitamina C, vitamina A și licopen, un antioxidant puternic care oferă fructului culoarea roșie caracteristică.

Specialiștii spun că deserturile pe bază de fructe congelate pot reprezenta o alternativă mai sănătoasă la înghețata clasică, mai ales în perioadele cu temperaturi ridicate.

În plus, înghețata de pepene poate avea de două sau trei ori mai puține calorii decât o înghețată tradițională pe bază de frișcă și zahăr.

Cum se prepară acasă

Pentru o variantă simplă aveți nevoie de:

700 g pepene verde fără sâmburi;

sucul de la o jumătate de lămâie;

câteva frunze de mentă (opțional).

Pepenele se taie cuburi și se pune la congelator pentru cel puțin 4 ore. După congelare, cuburile se mixează împreună cu sucul de lămâie până când se obține o cremă fină.

Desertul poate fi servit imediat, ca un sorbet, sau poate fi păstrat încă una-două ore la congelator pentru o consistență mai fermă.

Trucul care face diferența

Pentru un gust mai intens, mulți bucătari recomandă adăugarea câtorva frunze de mentă proaspătă sau a unui strop de suc de lime.

De asemenea, înghețata poate fi preparată și din combinații de pepene verde și căpșuni, zmeură ori mango, rezultând un desert colorat și foarte aromat.

Desertul perfect pentru zilele caniculare

Pe măsură ce temperaturile cresc, rețetele simple și răcoritoare devin tot mai căutate. Înghețata de pepene este una dintre cele mai rapide variante de desert de vară, nu necesită aparat special și poate fi pregătită în doar câteva minute.

Cu puține calorii, ingrediente naturale și un gust intens de fruct proaspăt, acest desert demonstrează că uneori cele mai bune rețete sunt și cele mai simple.