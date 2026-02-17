Deserturile copilăriei: Cum să prepari rapid scovergi cu dulceață

Crocante la exterior și pufoase în interior, aceste „gogoși rustice” se servesc cu dulceață, zahăr pudră sau cașcaval, și sunt un desert simplu, dar iubit de întreaga familie.

Rețetă de scovergi

Ingrediente pentru 12 scovergi

500 g făină

250 ml lapte călduț

25 g drojdie proaspătă sau 7 g drojdie uscată

2 ouă

2 linguri zahăr

1 praf de sare

50 g unt topit

1 linguriță esență de vanilie

Coaja rasă de la o lămâie (opțional)

500 ml ulei pentru prăjit

Dulceața preferată pentru servire

Mod de preparare

Încălzește laptele până devine călduț, apoi dizolvă în el o lingură de zahăr și drojdia. Lasă amestecul 10 minute, până se formează o spumă la suprafață.

Într-un bol mare, pune făina cernută și sarea. Fă o adâncitură în mijloc și adaugă ouăle, untul topit, esența de vanilie și coaja de lămâie.

Toarnă treptat laptele cu drojdie și frământă aluatul cel puțin 10 minute, până devine elastic și nu se mai lipește de mâini. Acoperă bolul cu un prosop și lasă aluatul la dospit până își dublează volumul.

Întinde aluatul pe suprafața de lucru presărată cu făină, până obții o foaie de 1–1,5 cm grosime. Taie aluatul în cercuri cu ajutorul unui pahar.

Încinge uleiul într-o tigaie adâncă și prăjește scovergile pe ambele părți, până capătă o crustă aurie. Scoate-le pe șervețele de hârtie pentru a absorbi excesul de ulei.

Servire

Scovergile se pot servi simple, cu dulceață deasupra, sau tăiate pe jumătate și umplute cu dulceață, de preferat de vișine sau căpșuni, pentru un gust autentic și tradițional, potrivit hellotaste.ro.